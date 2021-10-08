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Ани Лорак впервые за 7 лет рассказала, почему отказалась от концертов в Украине, выбрав Россию

Ани Лорак заявила, что ей было "тесно" в своей стране, поэтому она решила поехать в Россию

сегодня, 14:58
Автор:

Кравцев Сергей

Известная украинская певица Ани Лорак призналась, что приняла решение уехать выступать в Россию, потому что в Украине оказалось слишком "тесно". Как передает издание "Комментарии", своими откровениями певица поделилась в интервью программе "ЖВЛ". 

Ани Лорак впервые за 7 лет рассказала, почему отказалась от концертов в Украине, выбрав Россию

Ани Лорак. Фото из открытых источников

В этом году Ани Лорак приехала в Украину и дала концерт в Одессе, правда это был не тот масштаб, к которому привыкла исполнительница, когда собирала большие концертные залы, давая гала-концерты. В Украине она выступила в ночном клубе. Вот только без скандала тогда не обошлось. Многие обвинили её в предательстве и в продажности стране-агрессору. Ведь всем известно, что в разгар российско-украинской войны в 2014 году Ани Лорак выступала в России, нисколько не краснея по поводу того, что её поступок осуждают соотечественники. 

Своей вины Ани Лорак и сейчас не осознаёт, говорит, что считает себя "птичкой", которой просто стало неуютно и тесно в Украине, поэтому полетела заниматься творчеством в Россию. По словам певицы, переживать она по этому поводу не собирается, потому что у неё большая армия поклонников, которые к ней относятся с пониманием. Несмотря на отважность, Ани Лорак не собирается возвращаться с концертами в Украину из-за негативных оценок.

Такую позицию Ани Лорак объясняет тем, что в своей травли на Родине увидела политический заказ определённых лиц и играть в такие игры она не собирается. При этом, кто эти лица, Ани Лорак говорить отказалась. Певица призналась, что сначала ей было сложно справиться с травлей и даже пришлось обращаться за помощью к специалистам. Психологи помогли разобраться в себе. Теперь Ани Лорак говорит, что её задача – это радовать людей своим творчеством везде, без границ.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3nFVb4eo3k4&feature=youtu.be
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