Ани Лорак впервые за 7 лет зажгла в Украине

После семилетнего перерыва выступлений в Украине популярная певица Ани Лорак дала концерт в Украине. В Киеве исполнительница пока что не решилась выступать, другое дело в Одессе. Зажигала Ани Лорак в ночном клубе Itaka. В заведении яблоку негде было упасть. Поклонники певицы быстро раскупили все билеты, поэтому у Ани Лорак был фурор, как в лучшие времена ее выступлений в Украине. Об этом информирует издание "Комментарии", со ссылкой на портал "Обозреватель".

Ани Лорак Фото: novyny.live

В перерыве между песнями Ани Лорак призналась, что очень скучает по Украине и испытывает приятные чувства, выступая в Украине для своих сограждан. Пела Лорак, как на украинском, так и на русском, исполнила свои полюбившиеся многим хиты, а также новые композиции, которые занимают первые места в хит-парадах на радиостанциях.

Как всегда, исполнительница порадовала пестрыми образами и нарядами, в которых она появилась перед публикой. В начале концерта она вышла в мерцающем мини-платье с бахромой, а затем в белых шортах и топе, а также черных обтягивающих брюках.

Отметим, сегодня Ани Лорак уже воспринимают, как российскую певицу, потому как она в центре внимания в РФ, постоянного востребована на разного рода российских проектах шоу-бизнеса, всегда среди бомонда. Живет Ани Лорак в России с дочерью Софией. В Украину приезжает крайне редко, в основном, чтобы повидаться с близкими и родными. Ранее попытки Ани Лорак приехать в Украину с концертами заканчивались провалом, ведь их срывали те, кто считает, что Лорак продалась России, а в Украину приезжает лишь зарабатывать деньги.

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