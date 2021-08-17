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Ани Лорак впервые за 7 лет зажгла в Украине

Ани Лорак впервые за семь лет выступила в Украине: на концерте был аншлаг

17 августа 2021, 15:14
Автор:

Кравцев Сергей

После семилетнего перерыва выступлений в Украине популярная певица Ани Лорак дала концерт в Украине. В Киеве исполнительница пока что не решилась выступать, другое дело в Одессе. Зажигала Ани Лорак в ночном клубе Itaka. В заведении яблоку негде было упасть. Поклонники певицы быстро раскупили все билеты, поэтому у Ани Лорак был фурор, как в лучшие времена ее выступлений в Украине. Об этом информирует издание "Комментарии", со ссылкой на портал "Обозреватель".

Ани Лорак впервые за 7 лет зажгла в Украине

Ани Лорак Фото: novyny.live

В перерыве между песнями Ани Лорак призналась, что очень скучает по Украине и испытывает приятные чувства, выступая в Украине для своих сограждан. Пела Лорак, как на украинском, так и на русском, исполнила свои полюбившиеся многим хиты, а также новые композиции, которые занимают первые места в хит-парадах на радиостанциях.

Как всегда, исполнительница порадовала пестрыми образами и нарядами, в которых она появилась перед публикой. В начале концерта она вышла в мерцающем мини-платье с бахромой, а затем в белых шортах и топе, а также черных обтягивающих брюках.

Отметим, сегодня Ани Лорак уже воспринимают, как российскую певицу, потому как она в центре внимания в РФ, постоянного востребована на разного рода российских проектах шоу-бизнеса, всегда среди бомонда. Живет Ани Лорак в России с дочерью Софией. В Украину приезжает крайне редко, в основном, чтобы повидаться с близкими и родными. Ранее попытки Ани Лорак приехать в Украину с концертами заканчивались провалом, ведь их срывали те, кто считает, что Лорак продалась России, а в Украину приезжает лишь зарабатывать деньги.

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Источник: https://news.obozrevatel.com/show/people/ani-lorak-vpervyie-za-sem-let-vyistupila-v-ukraine-na-kontserte-byil-anshlag-foto-i-video.htm?_gl=1*1kkj0ap*_ga*MTk3ODcwMjEzMC4xNjE0NTc3OTU2*_ga_JBX3X27G7H*MTYyOTIwMDY0Ny4xMjEuMS4xNjI5MjAwNzg3LjA.&_ga=2.8483701.193
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