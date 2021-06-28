В Москве сорвали концерт Ани Лорак: что произошло

На этих выходных в одном из московских клубов должен был состояться концерт 42-летней украинской артистки Ани Лорак. Но певица в сопровождении охраны покинула здание, а выступление было отменено.

Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Согласно информации Telegram-канала "Светские хроники", возле клуба собралась толпа возмущенных горожан, которые требовали от знаменитости не уклоняться от уплаты налогов за свои выступления на территории Российской Федерации.

Сообщается, что за 2019 год украинская исполнительница заплатила налогов всего около 165 тысяч рублей (2300 долларов). При этом цена билетов на ее концерт достигает 80 тысяч рублей (1100 долларов), а платья певицы стоят тысячи долларов.

Также протестующие были возмущены тем, что Ани Лорак разрешили выступать в ночном клубе перед многочисленной публикой, несмотря на ситуацию с коронавирусной инфекцией и запрет на проведение массовых мероприятий.

Ни сама певица, ни ее представители пока никак не прокомментировали этот инцидент.

Напомним, что недавно в одном из ночных клубов Одессы свое выступление отменила популярная украинская артистка Тина Кароль. Во время ее выступления начался дождь и площадку, на которой выступала звезда, подтопило. Тина спела несколько своих хитов, после чего пристыдила руководство клуба, что они не обеспечили надлежащих условий для выступления артистов, и объявила, что концерт окончен.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинская исполнительница Ани Лорак в очередной раз удивила своих поклонников. Так, на своей странице в социальных сетях знаменитость выложила фотографию, на которой ее сложно узнать.





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