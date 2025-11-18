logo

Анна Тринчер и Юлия Верба удивили архивным фото: они там совсем другие
НОВОСТИ

Анна Тринчер и Юлия Верба удивили архивным фото: они там совсем другие

Блоггерша Юлия Верба показала архивные фото с Анной Тринчер.

18 ноября 2025, 23:55
Две известные украинские инфлюэнсерши и подруги актриса и певица Анна Тринчер и лайфстайл-блогерша Юлия Верба вызвали ажиотаж в социальных сетях, опубликовав совместное архивное фото, сделанное почти семь лет назад.

Анна Тринчер и Юлия Верба удивили архивным фото: они там совсем другие

Анна Тринчер и Юлия Верба

Снимки появились в Instagram Юлии Вербы после того, как она посетила концерт Анны Тринчер. Помимо свежих фото, Верба решила также опубликовать общие архивные фотографии с Тринчер, чем удивила поклонников.

Анна Тринчер и Юлия Верба удивили архивным фото: они там совсем другие - фото 2

Анна Тринчер и Юлия Верба. Фото: instagram/verbaaa

Анна Тринчер и Юлия Верба. Фото: instagram/verbaaa

Анна Тринчер и Юлия Верба. Фото: instagram/verbaaa

На архивных фото девушки выглядят гораздо моложе и совсем другими, чем сейчас. Верба сама поиронизировала над своим внешним видом написав: "Какие мы здесь еще малые и зеленые".

Анна Тринчер и Юлия Верба удивили архивным фото: они там совсем другие - фото 2

Анна Тринчер и Юлия Верба. Фото: instagram/verbaaa

Анна Тринчер и Юлия Верба. Фото: instagram/verbaaa

Анна Тринчер и Юлия Верба. Фото: instagram/verbaaa

С момента создания этих фото прошло почти 7 лет и обе знаменитости не только повзрослели, но и существенно изменили внешность. Как известно, за эти годы Тринчер и Верба увеличили губы и грудь, а также прошли через другие эстетические и пластические коррекции.

Юлия Верба – украинская блоггерша, которая быстро стала одной из первых успешных украиноязычных лайфстайл-блоггеров, начав свою карьеру в 2017 году. Сейчас у нее более 2,5 млн подписчиков в Instagram.

Анна Тринчер – украинская певица и актриса, получившая популярность благодаря сериалу "Школа", а также была представительницей Украины на "Детском Евровидении 2015" и суперфиналисткой шоу "Голос країни".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Анна Тринчер снялась в сексуальной фотосессии на мотоцикле.

Также "Комментарии" писали, что военный раскритиковал блогершу Вербу, попавшую в скандал с Притулой.



Источник: https://www.instagram.com/p/DRJzxajDCaI/?img_index=1
