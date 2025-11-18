Анна Тринчер и Юлия Верба удивили архивным фото: они там совсем другие

Две известные украинские инфлюэнсерши и подруги актриса и певица Анна Тринчер и лайфстайл-блогерша Юлия Верба вызвали ажиотаж в социальных сетях, опубликовав совместное архивное фото, сделанное почти семь лет назад.

Снимки появились в Instagram Юлии Вербы после того, как она посетила концерт Анны Тринчер. Помимо свежих фото, Верба решила также опубликовать общие архивные фотографии с Тринчер, чем удивила поклонников.

Анна Тринчер и Юлия Верба. Фото: instagram/verbaaa

На архивных фото девушки выглядят гораздо моложе и совсем другими, чем сейчас. Верба сама поиронизировала над своим внешним видом написав: "Какие мы здесь еще малые и зеленые".

С момента создания этих фото прошло почти 7 лет и обе знаменитости не только повзрослели, но и существенно изменили внешность. Как известно, за эти годы Тринчер и Верба увеличили губы и грудь, а также прошли через другие эстетические и пластические коррекции.

Юлия Верба – украинская блоггерша, которая быстро стала одной из первых успешных украиноязычных лайфстайл-блоггеров, начав свою карьеру в 2017 году. Сейчас у нее более 2,5 млн подписчиков в Instagram.

Анна Тринчер – украинская певица и актриса, получившая популярность благодаря сериалу "Школа", а также была представительницей Украины на "Детском Евровидении 2015" и суперфиналисткой шоу "Голос країни".

