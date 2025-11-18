Анна Трінчер і Юлія Верба здивували архівним фото: вони там зовсім інші

Дві відомі українські інфлюенсерки та подруги акторка і співачка Анна Трінчер та лайфстайл-блогерка Юлія Верба викликали ажіотаж у соціальних мережах, опублікувавши спільне архівне фото, зроблене майже сім років тому.

Знімки з'явилися в Instagram Юлії Верби після того, як вона відвідала концерт Анни Трінчер. Окрім свіжих фото, Верба вирішила також опублікувати спільні архівні фотографії з Трінчер, чим здивувала шанувальників.

На архівних фото дівчата виглядають значно молодшими та зовсім іншими, ніж зараз. Верба сама поіронізувала над власним зовнішнім виглядом написавши: "Які ми тут ще малі й зелені".

З часу створення цих фото минуло майже 7 років і обидві знаменитості не лише подорослішали, але й суттєво змінили зовнішність. Як відомо, за ці роки Трінчер і Верба збільшили губи та груди, а також пройшли через інші естетичні та пластичні корекції.

Юлія Верба – українська блогерка, яка швидко стала однією з перших успішних україномовних лайфстайл-блогерів, розпочавши свою кар'єру у 2017 році. Наразі у неї понад 2,5 млн підписників в Instagram.

Анна Трінчер – українська співачка та акторка, яка здобула популярність завдяки серіалу "Школа", а також була представницею України на "Дитячому Євробаченні 2015" та суперфіналісткою шоу "Голос країни".

