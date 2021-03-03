Анжелина Джоли пустила с молотка картину Черчилля

Актриса продала на аукционе картину кисти бывшего премьер-министра Британии Уинстона Черчилля. Об этом сообщает пресс-служба дома Christie's.



Анжелина Джоли (фото из открытых источников)

Работа политика была продана за 11, 5 миллионов долларов. При этом предварительная оценка стоимости колебалась от 2,1 до 3, 5 млн. долл. Сделка уже была признана экспертами одной из самых удачных за историю аукциона. Картина была продана на торгах аукциона Christie’s. На данный момент это рекордная сумма для картины, написанной художником- аматором.

Работа под названием "Минарет мечети Аль-Кутубия" – единственная картина Черчилля, написанная во время Второй мировой войны. После написания она была подарена президенту США Франклину Рузвельту Джоли приобрела ее в 2011 году. По прогнозам, через несколько лет стоимость картины может увеличится вдвое.

Напомним, звезда порно индустрии Стефани Клиффорд, более известная под псевдонимом Сторми Дэниэлс, рассказала всему миру о подробностях своей интимной связи с бывшим президентом США Дональдом Трампом.Порноактриса прокомментировала секс с Трампом, заявив, что это были худшие 90 секунд в её жизни. После этого она буквально начала ненавидеть себя, ведь процесс вызвал у нее крайне негативные эмоции. К тому же, как она утверждает, длился секс считанные минуты. Но даже этого ей хватило, чтобы испытать отвращение к себе и ко всему произошедшему.

По словам Сторми, это произошло в далеком 2006 году. Тогда они встретились с бизнесменом на благотворительном турнире по гольфу на озере Тахо. Трамп пригласил девушку в отель, чтобы обсудить её участие в одном из реалити-шоу. Однако дальше события стали развиваться совсем по-другому.



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