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Арнольд Шварценеггер прокатил любимую с ветерком по Лос-Анджелесу

"Железный Арни" прокатил любимую на ретро-автомобиле

сегодня, 11:35
Автор:

Хмільовська Інна

73-летний американский актер, звезда фильмов "Терминатор" и "Неудержимые" Арнольд Шварценеггер  и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер попал под прицел папарацци во время своей поездки на автомобиле. "Железный Арни" был за рулем, а на пассажирском сидении сидела его возлюбленная — физиотерапевт Хизер Миллиган, с которой он в отношениях с 2013 года. Вместе они уже более восьми лет, пишет ТСН.

Арнольд Шварценеггер прокатил любимую с ветерком по Лос-Анджелесу

Арнольд Шварценеггер. Фото: Іnstagram

Актер был в кепке, солнцезащитных очках и темной футболке. Образ Хизер разглядеть не удалось, но волосы она собрала в хвост, а на глаза надела стильные солнцезащитные очки. На фото возлюбленные выглядят по-настоящему счастливыми и улыбаются, позируя для снимков в раритетном автомобиле.

Арнольд Шварценеггер прокатил любимую с ветерком по Лос-Анджелесу - фото 2

Чаще всего Арнольда видят в Лос-Анджелесе во время велопрогулок. Хизер, кстати, тоже иногда составляет ему компанию. 

Напомним,  Шварценеггер согласился защитить Землю от инопланетян. Такое заявление актер сделал на своей странице в Instagram, прикрепив ссылку на источник TMZ с результатами опроса телеканала Blaze.

В нем около 2000 британцев выбирали знаменитостей, которые, по их мнению, способны спасти Землю от пришельцев. И первое место досталось Арнольду Шварценеггеру, который сражался с инопланетными существами в киноленте "Хищник". Актер, конечно же, поблагодарил своих поклонников за доверие и написал, что "готов служить".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на Земле действительно были найдены обломки НЛО и над ними проводятся исследования. По словам ученого, они обладают "экстраординарными возможностями".


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Источник: https://tsn.ua/ru/lady/news/show-biznes/za-rulem-retro-avtomobilya-arnold-shvarcenegger-pokatalsya-s-vozlyublennoy-po-los-andzhelesu-1848037.html
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