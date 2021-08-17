Арнольд Шварценеггер прокатил любимую с ветерком по Лос-Анджелесу

73-летний американский актер, звезда фильмов "Терминатор" и "Неудержимые" Арнольд Шварценеггер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер попал под прицел папарацци во время своей поездки на автомобиле. "Железный Арни" был за рулем, а на пассажирском сидении сидела его возлюбленная — физиотерапевт Хизер Миллиган, с которой он в отношениях с 2013 года. Вместе они уже более восьми лет, пишет ТСН.



Арнольд Шварценеггер. Фото: Іnstagram

Актер был в кепке, солнцезащитных очках и темной футболке. Образ Хизер разглядеть не удалось, но волосы она собрала в хвост, а на глаза надела стильные солнцезащитные очки. На фото возлюбленные выглядят по-настоящему счастливыми и улыбаются, позируя для снимков в раритетном автомобиле.







Чаще всего Арнольда видят в Лос-Анджелесе во время велопрогулок. Хизер, кстати, тоже иногда составляет ему компанию.



Напомним, Шварценеггер согласился защитить Землю от инопланетян. Такое заявление актер сделал на своей странице в Instagram, прикрепив ссылку на источник TMZ с результатами опроса телеканала Blaze.

В нем около 2000 британцев выбирали знаменитостей, которые, по их мнению, способны спасти Землю от пришельцев. И первое место досталось Арнольду Шварценеггеру, который сражался с инопланетными существами в киноленте "Хищник". Актер, конечно же, поблагодарил своих поклонников за доверие и написал, что "готов служить".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на Земле действительно были найдены обломки НЛО и над ними проводятся исследования. По словам ученого, они обладают "экстраординарными возможностями".

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