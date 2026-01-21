Беглец Потап на диване жестоко разгромил украинцев: детали нового скандала

Украинский рэпер Потап, еще в начале полномасштабного вторжения покинувший страну, недавно выразил свое возмущение в TikTok из-за скандала, возникшего вокруг Тины Кароль. Событие получило резонанс после того, как певица публично извинилась перед украинцами за песню "У нас нет света", которая на фоне серьезных проблем с электроснабжением, водой и отоплением вызвала неоднозначную реакцию общественности.

Потап решил поддержать бывшего коллегу по сцене и записал видео, где на экране телефона демонстрирует кадры, как Тина извиняется. Рэпер осудил негативную реакцию части украинцев и призвал не хейтит певицу. По его словам, Кароль — "своя", и критика в такой форме неуместна даже в сложных обстоятельствах.

"Вы заставили Тину Кароль извиняться за то, что она спела песню? Вот так она грустно извиняется, вам не стыдно? Она же пыталась что-то сделать, понравиться вам. До чего вы докатились, такая девочка, худая, талантливая, красивая, просит у вас прощения, потому что вам что-то не понравилось?"

В то же время рэпер напомнил, что понимает трудности, с которыми сталкиваются украинцы, однако отметил статус Кароль как народной артистки Украины и то, что рядовым гражданам не следует так жестко критиковать ее.

"Понимаю, что тяжело, но она хотела вас отвлечь. Ну не получилось — надо ее захеить, чтобы она извинялась? Народная артистка Украины, вы там вообще?", — добавил Потап.

Его реакция вызвала активное обсуждение в сети: поклонники поддерживают Потапа, отмечая необходимость взвешенной оценки поступков артистов во время кризиса, а часть пользователей продолжает критиковать Тину Кароль, аргументируя, что ее песня была неуместной в условиях войны.

Как уже писали "Комментарии", украинская певица Тина Кароль оказалась в центре волны критики после публикации нового видео в социальных сетях. Артистка поделилась положительным роликом, в котором исполнила песню "У нас нет света". Однако часть пользователей интернета восприняла это видео негативно, обвинив певицу в унижении сложной энергетической ситуации в стране и даже в якобы сотрудничестве с властями.