Тіну Кароль розгромили за провокаційну пісню, записану на замовлення влади: скандал не вщухає

Українська співачка Тіна Кароль опинилася в центрі хвилі критики після публікації нового відео в соціальних мережах. Артистка поділилася позитивним роликом, у якому виконала пісню "У нас немає світла". Однак частина користувачів інтернету сприйняла це відео негативно, звинувативши співачку у зневазі до складної енергетичної ситуації в країні та навіть у нібито співпраці з владою.

Фото: з відкритих джерел

Уперше Тіна Кароль публічно відреагувала на закиди, які з’явилися в мережі. Вона наголосила, що композиція не є її авторською роботою та жодним чином не має стосунку до будь-яких замовлень з боку державних структур. Такі твердження співачка назвала безпідставними та абсурдними. За її словами, метою відео було підтримати людей у складний період і подарувати хоча б трохи тепла й надії.

Артистка підкреслила, що енергетична криза торкнулася всіх без винятку. Вона зізналася, що також змушена користуватися генератором, який заправляє за власні кошти, і це є суттєвим фінансовим навантаженням. Попри це, Тіна Кароль наголосила, що, як і мільйони українців, намагається адаптуватися до складних умов та не втрачати оптимізму.

Крім того, співачка звернула увагу на активність ботів та провокаторів у коментарях, зазначивши, що такі акаунти відстежуються. Вона закликала своїх прихильників не піддаватися на маніпуляції та не поширювати дезінформацію.

Нагадаємо, відео з виконанням рядків про відсутність світла, тепла й води, але водночас про людську доброту та єдність, артистка опублікувала кілька днів тому, супроводивши його словами підтримки для українців. Відомо, що сама пісня з’явилася ще у 2022 році на YouTube-каналі Danylo Music. Її автор — композитор Данило Городецький — створив композицію для власного весілля, пояснивши, що вона присвячена труднощам воєнного часу та силі людського тепла навіть у найскладніших обставинах.

Як вже писали "Коментарі", відомий український телеведучий Григорій Решетник разом із дружиною Христиною опинилися в центрі скандалу, що виник після збору коштів на допомогу дитячій лікарні "Охматдит" у червні 2024 року. Після того як Росія здійснила ракетний удар по медичному закладу, ведучий і його сім'я організували масштабний збір коштів, в якому українці щедро підтримали ініціативу. За короткий час вдалося зібрати понад 1,13 мільйона гривень на потреби лікарні.