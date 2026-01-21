Втікач Потап на дивані жорстко розгромив українців: деталі нового скандалу

Український репер Потап, який ще на початку повномасштабного вторгнення залишив країну, нещодавно висловив своє обурення у TikTok через скандал, що виник навколо Тіни Кароль. Подія отримала резонанс після того, як співачка публічно вибачилася перед українцями за пісню "У нас немає світла", яка на тлі серйозних проблем з електропостачанням, водою та опаленням викликала неоднозначну реакцію громадськості.

Фото: з відкритих джерел

Потап вирішив підтримати колишню колегу по сцені та записав відео, де на екрані телефону демонструє кадри, як Тіна вибачається. Репер засудив негативну реакцію частини українців і закликав не хейтити співачку. За його словами, Кароль — "своя", і критика у такій формі недоречна навіть у складних обставинах.

"Ви змусили Тіну Кароль вибачатися за те, що вона заспівала пісню? Ось так вона сумно вибачається, вам не соромно? Вона ж намагалася щось зробити, сподобатися вам. До чого ви докотилися, така дівчинка, худа, талановита, красива, просить у вас вибачення, тому що вам щось не сподобалося?", — звернувся Потап, лежачи на дивані у своєму ролику.

Водночас репер нагадав, що розуміє труднощі, з якими стикаються українці, проте наголосив на статусі Кароль як народної артистки України та на тому, що пересічним громадянам не личить так жорстко критикувати її.

"Розумію, що важко, але вона хотіла вас відволікти. Ну не вийшло — то треба її захеїти, щоб вона вибачалася? Народна артистка України, ви там взагалі?", — додав Потап.

Його реакція викликала активне обговорення у мережі: прихильники підтримують Потапа, наголошуючи на необхідності зваженої оцінки вчинків артистів під час кризи, а частина користувачів продовжує критикувати Тіну Кароль, аргументуючи, що її пісня була недоречною в умовах війни.

Як вже писали "Коментарі", українська співачка Тіна Кароль опинилася в центрі хвилі критики після публікації нового відео в соціальних мережах. Артистка поділилася позитивним роликом, у якому виконала пісню "У нас немає світла". Однак частина користувачів інтернету сприйняла це відео негативно, звинувативши співачку у зневазі до складної енергетичної ситуації в країні та навіть у нібито співпраці з владою.