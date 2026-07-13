Беглец Винник пробил окончательное дно заявлением о невозвращении в Украину и угрозах: детали скандала

Певец Олег Винник, который после начала полномасштабного вторжения России находится в Германии, впервые подробно объяснил, почему до сих пор не вернулся в Украину. Свою позицию артист озвучил в интервью для YouTube-канала "Бескровный подкаст".

Олег Винник. Фото: из открытых источников

По словам исполнителя, его выезд из страны был законным, ведь на тот момент у него был статус резидента Германии, где проживал много лет.

"На тот момент, когда я уезжал, я имел право выезжать как резидент Германии. Я уже в тот момент проживал в Германии 25 лет. Я могу приехать, но мне кажется, что я не уеду обратно. Я ведь украинец, но я резидент Германии", — объяснил Винник.

Артист отметил, что теоретически может приехать в Украину, однако опасается, что после пересечения границы не сможет снова покинуть страну. Именно это, по его словам, является одной из главных причин, по которой он пока остается в Берлине.

В то же время певец назвал еще один фактор, влияющий на его решение. Он утверждает, что после начала полномасштабной войны неоднократно получал угрозы, поэтому, прежде всего, думает о безопасности своей семьи.

"Я не хочу об этом много говорить, есть угрозы… Я хочу жить спокойно, чтобы моя семья жила спокойно. Мне не хочется попасть в то время, где тебе угрожают. Это как-то не по-человечески и незаслуженно. Время покажет", – заявил артист.

Ранее "Комментарии" уже писали, что Певец Олег Винник в очередной раз выразил свое недовольство распространением, как он считает, ложной информации о нем, обратившись к общественности через социальные сети. Причиной публичной реакции стало решение о запрете его выступлений в Молдове, что, по мнению артиста, стало лишь частью кампании по дискредитации его личности.