Головна Новини Зірки шоу бізнес "Я змушений робити цю заяву...": Винник пробив дно претензією до тих, у кого "немає нічого святого"
commentss НОВИНИ Всі новини

"Я змушений робити цю заяву...": Винник пробив дно претензією до тих, у кого "немає нічого святого"

Артист висловив своє обурення через поведінку ЗМІ, підкресливши, що "ви давно переступили всі межі"

13 квітня 2026, 10:50
Клименко Елена

Співак Олег Винник в черговий раз висловив свою незадоволеність поширенням, як він вважає, неправдивої інформації про нього, звернувшись до громадськості через соціальні мережі. Причиною для публічної реакції стало рішення про заборону його виступів у Молдові, що, на думку артиста, стало лише частиною кампанії з дискредитації його особистості.

Фото: з відкритих джерел

Винник заявив, що змушений публічно звертатися до медіа саме під час Великодня, що є важливим періодом для багатьох людей. Співак різко розкритикував "жовту пресу" за поширення чуток і не підтверджених фактів, підкресливши, що це не має нічого спільного з професійною журналістикою. Він зазначив, що потік неправдивої інформації та перекручених фактів досяг таких масштабів, що ставить під сумнів саму сутність медіа як джерела правди.

"Це вже не журналістика, це просто абсурд. Ваші висловлювання не мають жодних підстав, жодних фактів або аргументів, вони просто не мають нічого спільного з реальністю", — зазначив Винник.

Він також підкреслив, що це шкодить не лише його репутації, а й його особистості. Співак звернув увагу на те, що поширення неправдивих відомостей має серйозні наслідки для кожного, хто стає об'єктом таких маніпуляцій.

У своєму зверненні Винник ще раз підтвердив свою українську ідентичність, наголосивши, що він — українець і завжди ним залишатиметься. Він також висловив свою підтримку Україні та своє бажання допомагати своїй країні. Однак співак не став конкретизувати, яким чином він допомагає, а також не уточнив, які саме публікації його обурили.

Наприкінці відео, співак оголосив, що більше не має наміру терпіти поширення неправдивої інформації про нього і попередив, що всі подібні заяви тепер будуть передаватися його адвокатам для подальшого розгляду в суді. Він закликав медіа бути відповідальними за свої слова.

Цікаво, що Винник виступав російською мовою, пояснивши це бажанням бути почутим і зрозумілим як для українських, так і для російських ЗМІ. У своєму відео на ТікТок він також вказав місце розташування — Берлін. За інформацією, з початку повномасштабної війни в Україні Олег Винник разом з родиною переїхав до Німеччини, де він проживав і працював на початку 2000-х років. З того часу співак не давав концертів в Україні, хоча активно виступав тут в період з 2011 по 2019 рік.

"Коментарі" вже писали, що відомий український співак Олег Винник емоційно відреагував на недавні звинувачення, нібито він закликав українців пробачати всі злочини, скоєні росіянами.  



