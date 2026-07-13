Втікач Винник пробив остаточне дно заявою про неповернення в Україну і погрози: деталі скандалу

Співак Олег Винник, який після початку повномасштабного вторгнення Росії перебуває в Німеччині, вперше детально пояснив, чому досі не повернувся до України. Свою позицію артист озвучив в інтерв'ю для YouTube-каналу "Безкровний подкаст".

Олег Винник. Фото: з відкритих джерел

За словами виконавця, його виїзд із країни був законним, адже на той момент він мав статус резидента Німеччини, де проживав багато років.

"На той момент, коли я виїздив, я мав право виїздити як резидент Німеччини. Я вже на той момент проживав у Німеччині 25 років. Я можу приїхати, але мені здається, що я не виїду назад. Я ж українець, але я резидент Німеччини", — пояснив Винник.

Артист зазначив, що теоретично може приїхати в Україну, однак побоюється, що після перетину кордону не зможе знову залишити країну. Саме це, за його словами, є однією з головних причин, через яку він поки що залишається в Берліні.

Водночас співак назвав ще один фактор, який впливає на його рішення. Він стверджує, що після початку повномасштабної війни неодноразово отримував погрози, тому насамперед думає про безпеку своєї родини.

"Я не хочу про це багато говорити, є погрози… Я хочу жити спокійно, щоб моя сім'я жила спокійно. Мені не хочеться потрапити в той час, де тобі погрожують. Це якось не по-людськи і незаслужено. Час покаже", — заявив артист.

Раніше "Коментарі" вже писали, що Співак Олег Винник в черговий раз висловив свою незадоволеність поширенням, як він вважає, неправдивої інформації про нього, звернувшись до громадськості через соціальні мережі. Причиною для публічної реакції стало рішення про заборону його виступів у Молдові, що, на думку артиста, стало лише частиною кампанії з дискредитації його особистості.