logo

BTC/USD

71421

ETH/USD

2179.82

USD/UAH

43.83

EUR/UAH

50.88

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды шоубизнес Бегство от Поляковой и «телефонные пытки»: нардеп поделился воспоминаниями о звездной паре
commentss НОВОСТИ Все новости

Бегство от Поляковой и «телефонные пытки»: нардеп поделился воспоминаниями о звездной паре

«Любовь — это большая сила»: как народный депутат стал свидетелем семейной идиллии Поляковых в спортзале

23 марта 2026, 16:33
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Народный депутат Алексей Кучеренко поделился в соцсетях архивной историей о знакомстве с мужем певицы Оли Поляковой, Вадимом Буряковским, который недавно дал Дмитрию Гордону скандальное интервью . Как выяснилось, политик и избранник "суперблондинки" около 15 лет назад посещали один спортклуб, где Кучеренко невольно стал свидетелем особенностей их отношений.

Бегство от Поляковой и «телефонные пытки»: нардеп поделился воспоминаниями о звездной паре

Оля Полякова с мужем

По словам депутата, энергия певицы была настолько взрывной, что он буквально пытался избегать ее в зале. "Когда Оля была в тренажерном зале, я оттуда сразу убегал. Она гиперактивная — "тренировала" тренеров и громко и постоянно разговаривала. Для меня это мучение и катастрофа просто", – признался Кучеренко.

Однако спокойствие не удавалось найти даже в массажном кабинете, где он часто оказывался на соседней кушетке с Вадимом. Спокойный отдых прерывали постоянные звонки Поляковой, на которые ее муж терпеливо отвечал каждые три минуты.

Кучеренко вспомнил, что сначала пытался "интеллигентно" выразить недовольство шумом, но в конце концов не удержался и спросил товарища, как тот выдерживает такой контроль и может ли просто не брать трубку.

"Он вздохнул и честно говорит – нет, не могу. Тогда я уже после десятого звонка спрашиваю — Вадик, а как ты выживаешь? Он подумал и сокровенно говорит – я ее очень люблю!", – рассказывает диалог нардеп.

Этот ответ настолько поразил политика, что он назвал Вадима "святым человеком" и резюмировал: именно такая безоговорочная любовь есть огромная сила. Алексей Кучеренко добавил, что эти воспоминания навеяло недавнее искреннее интервью мужа Поляковой, которого он считает настоящим "образцом рода мужского".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что популярная украинская певица Оля Полякова оказалась в центре обсуждений после своего выступления с новой песней "Ча-Ча". Пользователи сети начали активно сравнивать ее сценический образ со стилем Светланы Лободы, намекая на заимствование идей.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости