Бегство от Поляковой и «телефонные пытки»: нардеп поделился воспоминаниями о звездной паре

Народный депутат Алексей Кучеренко поделился в соцсетях архивной историей о знакомстве с мужем певицы Оли Поляковой, Вадимом Буряковским, который недавно дал Дмитрию Гордону скандальное интервью . Как выяснилось, политик и избранник "суперблондинки" около 15 лет назад посещали один спортклуб, где Кучеренко невольно стал свидетелем особенностей их отношений.

По словам депутата, энергия певицы была настолько взрывной, что он буквально пытался избегать ее в зале. "Когда Оля была в тренажерном зале, я оттуда сразу убегал. Она гиперактивная — "тренировала" тренеров и громко и постоянно разговаривала. Для меня это мучение и катастрофа просто", – признался Кучеренко.

Однако спокойствие не удавалось найти даже в массажном кабинете, где он часто оказывался на соседней кушетке с Вадимом. Спокойный отдых прерывали постоянные звонки Поляковой, на которые ее муж терпеливо отвечал каждые три минуты.

Кучеренко вспомнил, что сначала пытался "интеллигентно" выразить недовольство шумом, но в конце концов не удержался и спросил товарища, как тот выдерживает такой контроль и может ли просто не брать трубку.

"Он вздохнул и честно говорит – нет, не могу. Тогда я уже после десятого звонка спрашиваю — Вадик, а как ты выживаешь? Он подумал и сокровенно говорит – я ее очень люблю!", – рассказывает диалог нардеп.

Этот ответ настолько поразил политика, что он назвал Вадима "святым человеком" и резюмировал: именно такая безоговорочная любовь есть огромная сила. Алексей Кучеренко добавил, что эти воспоминания навеяло недавнее искреннее интервью мужа Поляковой, которого он считает настоящим "образцом рода мужского".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что популярная украинская певица Оля Полякова оказалась в центре обсуждений после своего выступления с новой песней "Ча-Ча". Пользователи сети начали активно сравнивать ее сценический образ со стилем Светланы Лободы, намекая на заимствование идей.