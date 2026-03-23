Втеча від Полякової та «телефонні тортури»: нардеп поділився спогадами про зіркову пару

Народний депутат Олексій Кучеренко поділився в соцмережах архівною історією про знайомство з чоловіком співачки Олі Полякової, Вадимом Буряковським, який нещодавно дав Дмитру Гордону скандальне інтерв’ю. Як з’ясувалося, політик та обранець "суперблондинки" близько 15 років тому відвідували один спортклуб, де Кучеренко мимоволі став свідком особливостей їхніх стосунків.

Оля Полякова з чоловіком

За словами депутата, енергія співачки була настільки вибуховою, що він буквально намагався уникати її в залі. "Коли Оля була в тренажерному залі — я звідти одразу тікав. Вона гіперактивна — "тренувала" тренерів та гучно і постійно розмовляла. Для мене це мука та катастрофа просто", — зізнався Кучеренко.

Проте спокій не вдавалося знайти навіть у масажному кабінеті, де він часто опинявся на сусідній кушетці з Вадимом. Спокійний відпочинок переривали постійні дзвінки Полякової, на які її чоловік терпляче відповідав кожні три хвилини.

Кучеренко пригадав, що спочатку намагався "інтелігентно" виказати невдоволення шумом, але зрештою не втримався і запитав товариша, як той витримує такий контроль і чи може просто не брати слухавку.

"Він зітхнув і чесно каже — ні, не можу. Тоді я вже після десятого дзвінка запитую — Вадік, а як ти виживаєш?? Він подумав і сокровенно каже — я її дуже люблю!", — переповідає діалог нардеп.

Ця відповідь настільки вразила політика, що він назвав Вадима "святою людиною" та резюмував: саме така беззаперечна любов є величезною силою. Олексій Кучеренко додав, що ці спогади навіяло нещодавнє щире інтерв'ю чоловіка Полякової, якого він вважає справжнім "взірцем роду чоловічого".

