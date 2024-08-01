Без этого Тейлор Свифт не начнет концерт: стал известен райдер певицы

Американская звезда Тейлор Свифт вошла в историю благодаря туру Eras Tour, который пересек отметку в миллиард долларов прибыли и стал самым кассовым концертным туром всех времен. Не менее громкими якобы стали капризы 34-летней певицы перед ее выходом на сцену.



Американская певица Тейлор Свифт. Фото из открытых источников

После концерта в Австралии журналист Дин Маккарти рассказал о списке требований Тейлор Свифт. По его словам, райдер Свифт вырос вместе с ее популярностью.

"Раньше она была действительно скромной и непринужденной. Она ела только эдамаме (бобы), воду и несколько закусок. Теперь она вышла на другой уровень", — рассказал журналист.

По его словам, теперь Свифт требует такие продукты, как Red Bull, макароны с сыром, а также обязательно ледяной кофе от Starbucks, который ей нужно доставить в гостиничный номер ровно в 11 часов.

Журнал "Parade" составил более подробный список райдера Тейлор Свифт:

– 1 бутылка шоколадного молока;

– 1 бутылка виноградного сока Welch's;

– 1 пакетик чипсов Tortilla Tostitos;

– баночка соуса Pace Picante (мягкий);

– пакет измельченного крафтового сыра чеддер;

– 3 коробки макарон с сыром;

– 1 пакетик Twizzlers;

– 2 тюбика напитка Ben & Jerry's;

– 1 коробка попкорна;

– 1 шесть упаковок диетического пепси.

Несмотря на то, что это может быть достаточно сложный райдер, некоторые другие звезды выдвигали гораздо большие требования для организаторов концерта. Американские СМИ сообщали, что Мэрайя Кэри требовала "присутствия помощника, единственной задачей которого было избавиться от ее жевательной резинки". В ее распоряжении также должно быть 16 бутылок минеральной воды Evian, три сорта вина Chardonnay и шампанское Cristal. А Бейонсе в своем списке требований указывала такие пункты как белые стены в гардеробной и красная туалетная бумага.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что город в Германии сменяет название в честь Тейлор Свифт.

Также "Комментарии" писали, что фанаты Свифт повлекли за собой землетрясение во время ее концерта.