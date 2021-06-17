Больше не «ангелы»: бренд Victoria’s Secret отказался от супермоделей

Мировой бренд Victoria’s Secret, специализирующийся на производстве женского нижнего белья, купальников, одежды и косметики, решил отказаться от своих "ангелов" и представил новую концепцию.

Victoria’s Secret (фото из открытых источников)

Новое руководство компании решило, что бренду пора подумать не о том, чего хотят мужчины, а о том, чего хотят женщины. В связи с этим, бренд отказался от сотрудничества с моделями с идеальными фигурами и теперь для рекламы продукции будет приглашать известных представительниц разных профессий и разных типов внешности, которые не соответствуют модельным стандартам.

В течение последних нескольких лет известный бренд белья Victoria's Secret критиковался за старомодный подход к рекламе и продажам, а их знаменитые шоу показы, где дефилировали "ангелы" с идеальными телами вообще обвиняли за пропаганду нездоровой худобы.

Сами модели утверждали, что не находятся все время в такой форме, в которой они выступали на шоу — за несколько месяцев до события с каждым из "ангелов" индивидуально занимались специалисты, диетологи и тренеры, чтобы подкорректировать тела девушек к недостижимому идеалу.

Кроме того, бренд получил большую дозу критики за то, что не сотрудничает с моделями plus-size и другими представительницами нетипичной внешности. Закончилось все тем, что компания терпит огромные убытки, а в прошлом году даже отменила свое знаменитое шоу, которое долгое время считалось одним из самых громких событий года в индустрии.

Теперь же компания взялась за реорганизацию маркетинговой стратегии и планирует отмечать достижения женщин, подчеркивать их личность, а не акцентировать внимание на пропорциях фигуры.

Новыми лицами бренда уже стали актриса Прянка Чопра, футболистка Меган Рапиноу, трансгендерная модель Валентина Сампайо и другие представительницы самых разных профессий со всего мира: активистки, модели, художницы и другие. Они не будут позировать в нижнем белье, зато будут нести миссию защиты прав женщин, появятся в подкастах и в маркетинговых материалах компании.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, кто стал самой высокооплачиваемой моделью 2020 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!