Брэд Питт стал лицом новой кампании Brioni



















Голливудский актер Брэд Питт сотрудничает с Brioni с начала 2020 года. Он уже снимался в кампаниях бренда и выпустил с ним совместную коллекцию классической мужской одежды.

Брэд Питт (фото из открытых источников)

Теперь актер стал лицом новой осенне-зимней коллекции Brioni. Фотограф Микаэль Янссон снял Питта на крыше голливудского отеля в свитере грубой вязки и солнцезащитных очках. Ролик уже выложили на канале бренда.

В коллекции осень-зима 2021 итальянский бренд сместил акцент с тейлоринга на трикотаж и показал больше вязаных вещей. Они сделаны из шерсти, сертифицированной по стандарту Responsible Wool Standard ("Стандарт ответственных источников шерсти").

Основная часть коллекции поступит в продажу позже, но вещи, в которых позировал Брэд Питт, уже можно найти на сайте Brioni. А пока мы рекомендуем взглянуть на стильное видео с актером. Он, к слову, с каждым годом становится только лучше.

Как сообщали ранее Брэд Питт сам того не ожидая стал звездой "Оскара", церемония которого состоялась 25 апреля. На светское мероприятие Брэд Питт пришел с новой прической, вызвав бурную реакцию поклонников. В сети продолжают обсуждать новый имидж 57-летнего голливудского актера, который появился на "Оскаре" не просто как гость, он стал одной из знаменитостей, вручавших престижную кинонаграду. Статуэтку от Брэда Питта получила актриса Юн Е-Чжон, одержавшая победу в номинации "Лучшая женская роль второго плана".



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