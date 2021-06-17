logo
Русский Українська

BTC/USD

38762.88

ETH/USD

2419.87

LTC/USD

170.52

USD/UAH

27.18

EUR/UAH

32.95

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды шоубизнес Брэд Питт стал лицом новой кампании Brioni
commentss НОВОСТИ Все новости

Брэд Питт стал лицом новой кампании Brioni

В коллекции осень-зима 2021 итальянский бренд показал больше вязаных вещей

сегодня, 05:27
Автор:

Ольга Чародий








Голливудский актер Брэд Питт сотрудничает с Brioni с начала 2020 года. Он уже снимался в кампаниях бренда и выпустил с ним совместную коллекцию классической мужской одежды.

Брэд Питт стал лицом новой кампании Brioni

Брэд Питт (фото из открытых источников)

Теперь актер стал лицом новой осенне-зимней коллекции Brioni. Фотограф Микаэль Янссон снял Питта на крыше голливудского отеля в свитере грубой вязки и солнцезащитных очках. Ролик уже выложили на канале бренда.

В коллекции осень-зима 2021 итальянский бренд сместил акцент с тейлоринга на трикотаж и показал больше вязаных вещей. Они сделаны из шерсти, сертифицированной по стандарту Responsible Wool Standard ("Стандарт ответственных источников шерсти").

Основная часть коллекции поступит в продажу позже, но вещи, в которых позировал Брэд Питт, уже можно найти на сайте Brioni. А пока мы рекомендуем взглянуть на стильное видео с актером. Он, к слову, с каждым годом становится только лучше.

Как сообщали ранее Брэд Питт сам того не ожидая стал звездой "Оскара", церемония которого состоялась 25 апреля. На светское мероприятие Брэд Питт пришел с новой прической, вызвав бурную реакцию поклонников. В сети продолжают обсуждать новый имидж 57-летнего голливудского актера, который появился на "Оскаре" не просто как гость, он стал одной из знаменитостей, вручавших престижную кинонаграду. Статуэтку от Брэда Питта получила актриса Юн Е-Чжон, одержавшая победу в номинации "Лучшая женская роль второго плана".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярная 28-летняя исполнительница Селена Гомес, вслед за любимицей миллионов Билли Айлиш, также решила изменить свою внешность и перекрасилась в платиновую блондинку. Новый образ понравился ее поклонникам.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?enablejsapi=1&origin=https%3A%2F%2Fmaximum.fm&v=ZHFC5SRYh20&feature=youtu.be
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ