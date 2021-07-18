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Главная Новости Звезды шоубизнес Бритни Спирс отказалась выходить на сцену, пока ею занимается отец
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Бритни Спирс отказалась выходить на сцену, пока ею занимается отец

Кроме того, певица решила ответить всем хейтерам, которые критикуют ее танцы дома

сегодня, 19:27
Автор:

Ольга Чародий

Известная певица, которая последние несколько лет  борется за свои права, после судебного заседания выступила с заявлением. Поп-звезда сказала, что не будет больше выступать, пока ее отец будет ее контролировать. Актриса пока что безуспешно пытается отстоять свои права в суде, и после последнего заседания решила приостановить певческую карьеру.

Бритни Спирс отказалась выходить на сцену, пока ею занимается отец

Бритни Спирс (фото из открытых источников)

"Слушайте, я не собираюсь выступать на сцене когда-нибудь в ближайшее время, пока мой отец управляет тем, что я ношу, говорю, делаю или думаю", — написала певица в Инстаграм.

Кроме того, певица решила  ответить всем хейтерам, которые критикуют ее танцы дома.

Артистка  снимает на видео разные танцевальные движения под музыку и выкладывает в социальную сеть.

"Лучше уже танцевать в пижаме, без укладки и макияжа в своей гостиной, чем вдали от зрителей на сцене Лас-Вегаса".

Артистка написала, что долгие годы не может делать ремиксы на свои песни и петь новую музыку.

Отдельно певица вспомнила свою младшую сестру. Спирс написала, что "так называемая поддержка сильно ее ранила", когда та вышла на сцену с ее хитами.

Бритни Спирс находится под опекой своего отца с 2008 года, когда она попала в психиатрическую клинику из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Опека предусматривает полный контроль над ее финансами и личной жизнью, вплоть до цвета кухонных шкафов и круга друзей.

 Напомним, Бритни Спирс опубликовала в Instagram селфи, сделанное в ванной. 39-летняя поп-звезда позировала обнаженной, повернувшись спиной к камере.


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Источник: https://www.instagram.com/britneyspears/?utm_source=ig_embed&ig_rid=ad658599-c344-4bf9-b8cc-9ea13ff6ed4e
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