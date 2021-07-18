Бритни Спирс отказалась выходить на сцену, пока ею занимается отец

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Ольга Чародий
Известная певица, которая последние несколько лет борется за свои права, после судебного
заседания выступила с заявлением. Поп-звезда сказала, что не будет больше выступать,
пока ее отец будет ее контролировать. Актриса пока что безуспешно пытается отстоять
свои права в суде, и после последнего заседания решила приостановить певческую
карьеру.
Бритни Спирс (фото из открытых источников)
Кроме того, певица решила ответить всем хейтерам, которые критикуют ее танцы дома.
Артистка снимает на видео разные танцевальные движения под музыку и выкладывает в социальную сеть.
Артистка написала, что долгие годы не может делать ремиксы на
свои песни и петь новую музыку.
Отдельно певица вспомнила свою младшую сестру. Спирс
написала, что "так называемая поддержка сильно ее ранила", когда та
вышла на сцену с ее хитами.
Бритни Спирс находится под опекой своего отца с 2008 года,
когда она попала в психиатрическую клинику из-за проблем с алкоголем и
наркотиками. Опека предусматривает полный контроль над ее финансами и личной
жизнью, вплоть до цвета кухонных шкафов и круга друзей.
Напомним, Бритни Спирс опубликовала в Instagram селфи, сделанное в ванной. 39-летняя поп-звезда позировала обнаженной, повернувшись спиной к камере.
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