Бритни Спирс отказалась выходить на сцену, пока ею занимается отец

Известная певица, которая последние несколько лет борется за свои права, после судебного заседания выступила с заявлением. Поп-звезда сказала, что не будет больше выступать, пока ее отец будет ее контролировать. Актриса пока что безуспешно пытается отстоять свои права в суде, и после последнего заседания решила приостановить певческую карьеру.

Бритни Спирс (фото из открытых источников)

"Слушайте, я не собираюсь выступать на сцене когда-нибудь в ближайшее время, пока мой отец управляет тем, что я ношу, говорю, делаю или думаю", — написала певица в Инстаграм.

Кроме того, певица решила ответить всем хейтерам, которые критикуют ее танцы дома.

Артистка снимает на видео разные танцевальные движения под музыку и выкладывает в социальную сеть.

"Лучше уже танцевать в пижаме, без укладки и макияжа в своей гостиной, чем вдали от зрителей на сцене Лас-Вегаса".

Артистка написала, что долгие годы не может делать ремиксы на свои песни и петь новую музыку.

Отдельно певица вспомнила свою младшую сестру. Спирс написала, что "так называемая поддержка сильно ее ранила", когда та вышла на сцену с ее хитами.

Бритни Спирс находится под опекой своего отца с 2008 года, когда она попала в психиатрическую клинику из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Опека предусматривает полный контроль над ее финансами и личной жизнью, вплоть до цвета кухонных шкафов и круга друзей.

Напомним, Бритни Спирс опубликовала в Instagram селфи, сделанное в ванной. 39-летняя поп-звезда позировала обнаженной, повернувшись спиной к камере.

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