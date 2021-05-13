Бритни Спирс показала фото в латексном комбинезоне

Известная поп-звезда Бритни Спирс записала в своей социальной сети игривое видео для своих фолловеров. Артистка сняла видео в странном неоновом комбинезоне из своего гардероба.

Бритни Спирс (фото из открытых источников)

На странице в Instagram исполнительница разместила несколько снимков в зеленом латексном комбинезоне. Артистка игриво расстегивала змейку на наряде, глядя в камеру. Как сообщила Бритни, она уже размышляет над своим нарядом на Хэллоуин, который отмечается в конце октября.

"В прошлом году я пропустила Хэллоуин. Есть какие-то идеи относительно того, кем я могу быть в этом году? Дорогой Бог, я также переживаю за всех вас, милые люди. Иди к черту COVID. Желаю вам отличного отдыха в 2021-м. P.S. Никаких фильтров на этой картинке нет", — подписала фото Спирс.

Месяц назад Бритни Спирс устроила импровизированное дефиле в купальниках. Певица продемонстрировала свою фигуру и поделилась секретом стройности.

Бритни Спирс опубликовала в социальной сети видео, на котором ее парень нес ее на руках, продемонстрировав отличную физическую форму.

Бритни Спирс снова говорит о непростых отношениях с отцом. Фанаты развернули в сети флешмоб #FreeBritney, цель которой - освободить певицу от чрезмерного влияния отца. Наблюдательные поклонники уверены, что звезда просит их о помощи, посылая тайные знаки.

Как сообщали ранее

Отец певицы, Джейми Спирс, юридически остается опекуном дочери по финансовым вопросам, однако певица намерена отстоять свое право на материальную независимость. При этом Спирс показывает, что, если отношения с отцом зашли в тупик, то отношения с бойфрендом развиваются отлично. В опубликованном звездой ролике Сэм Асгари несет Спирс на спине во время их горной прогулки.

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