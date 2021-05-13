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Главная Новости Звезды шоубизнес Бритни Спирс показала фото в латексном комбинезоне
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Бритни Спирс показала фото в латексном комбинезоне

На странице в Instagram исполнительница разместила несколько снимков

сегодня, 00:43
Автор:

Ольга Чародий

Известная поп-звезда Бритни Спирс  записала в своей социальной сети игривое видео для своих фолловеров.  Артистка сняла видео в странном неоновом комбинезоне из своего гардероба.

Бритни Спирс показала фото в латексном комбинезоне

Бритни Спирс (фото из открытых источников)

На странице в Instagram исполнительница разместила несколько снимков в зеленом латексном комбинезоне. Артистка игриво расстегивала змейку на наряде, глядя в камеру. Как сообщила Бритни, она уже размышляет над своим нарядом на Хэллоуин, который отмечается в конце октября.

"В прошлом году я пропустила Хэллоуин. Есть какие-то идеи относительно того, кем я могу быть в этом году? Дорогой Бог, я также переживаю за всех вас, милые люди. Иди к черту COVID. Желаю вам отличного отдыха в 2021-м. P.S. Никаких фильтров на этой картинке нет", — подписала фото Спирс. 

Месяц назад Бритни Спирс устроила импровизированное дефиле в купальниках. Певица продемонстрировала свою фигуру и поделилась секретом стройности. 

Как сообщали ранее Бритни Спирс опубликовала в социальной сети видео, на котором ее парень нес ее на руках, продемонстрировав отличную физическую форму. Бритни Спирс снова говорит о непростых отношениях с отцом. Фанаты развернули в сети флешмоб #FreeBritney, цель которой -  освободить певицу от чрезмерного влияния отца. Наблюдательные поклонники уверены, что звезда просит их о помощи, посылая тайные знаки.  

Отец певицы, Джейми Спирс, юридически остается опекуном дочери по финансовым вопросам, однако певица намерена отстоять свое право на материальную независимость. При этом Спирс показывает, что, если отношения с отцом зашли в тупик, то отношения с бойфрендом развиваются отлично. В опубликованном звездой ролике Сэм Асгари несет Спирс на спине во время их горной прогулки.


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Источник: https://www.instagram.com/britneyspears/?utm_source=ig_embed
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Обусуждения

Стар

сегодня, 00:30

Что за дура пишет эти статьи! Не может отличить спандекс с напылением от латекса, это даже не лаковый комбинезон.

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