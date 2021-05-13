Бритни Спирс показала фото в латексном комбинезоне

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Ольга Чародий
Известная поп-звезда Бритни Спирс записала в своей социальной сети игривое видео для своих фолловеров. Артистка сняла видео в странном неоновом комбинезоне из своего гардероба.
Бритни Спирс (фото из открытых источников)
На странице в Instagram исполнительница разместила несколько
снимков в зеленом латексном комбинезоне. Артистка игриво
расстегивала змейку на наряде, глядя в камеру. Как сообщила Бритни, она уже размышляет над
своим нарядом на Хэллоуин, который отмечается в конце октября.
Месяц назад Бритни Спирс устроила импровизированное дефиле в купальниках. Певица продемонстрировала свою фигуру и поделилась секретом стройности.
Как сообщали ранее Бритни Спирс опубликовала в социальной сети видео, на котором ее парень нес ее на руках, продемонстрировав отличную физическую форму. Бритни Спирс снова говорит о непростых отношениях с отцом. Фанаты развернули в сети флешмоб #FreeBritney, цель которой - освободить певицу от чрезмерного влияния отца. Наблюдательные поклонники уверены, что звезда просит их о помощи, посылая тайные знаки.
Отец певицы, Джейми Спирс, юридически остается опекуном дочери по финансовым вопросам, однако певица намерена отстоять свое право на материальную независимость. При этом Спирс показывает, что, если отношения с отцом зашли в тупик, то отношения с бойфрендом развиваются отлично. В опубликованном звездой ролике Сэм Асгари несет Спирс на спине во время их горной прогулки.
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Стар
сегодня, 00:30
Что за дура пишет эти статьи! Не может отличить спандекс с напылением от латекса, это даже не лаковый комбинезон.