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Главная Новости Звезды шоубизнес Бритни Спирс показала новые фото ню и объяснила, зачем обнажается
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Бритни Спирс показала новые фото ню и объяснила, зачем обнажается

Недавно стало известно, что Джейми Спирс, отец певицы, официально заявил о намерении уйти с поста ее опекуна

сегодня, 02:59 comments1313
Автор:

Ольга Чародий

Певица Бритни Спирс, которая практически лишилась многолетней опеки отца, поделилась с фолловерами новыми пикантными фото и прокомментировала слухи последних дней. В своем инстаграм певица в очередной раз опубликовала серию фото топлес, на которых позирует в саду своего дома. В подписи к ним Бритни объяснила, с какой целью публикует такой контент, а также ответила на критику всем недовольным ее откровенными снимками.

Бритни Спирс показала новые фото ню и объяснила, зачем обнажается

Бритни Спирс (фото из открытых источников)

"Я не сделала операцию по увеличению груди, и я не беременна. У меня есть грудь на этих фото, потому что я им пищу! Прежде чем я покажу вам больше фотографий своего тела, я бы хотела, чтобы вы поняли мои мысли об обнажении моей кожи. На мой взгляд, у людей странная реакция, когда женщина выглядит сексуально и хочет сбросить с себя одежду. и нет, я не говорю о стриптизе или выступление на сцене. когда, например, ты едешь в машине и летом носишь эту дурацкую рубашку с длинным рукавом, а потом снимаешь ее и, черт побери, чувствуешь себя лучше", — пишет певица.

Недавно стало известно, что Джейми Спирс, отец певицы, официально заявил о намерении уйти с поста ее опекуна, в том числе отказаться от права распоряжаться имуществом звезды.

Напомним, Бритни Спирс опубликовала  в своем Инстаграм снова горячее видео. Девушка снялась  топлес,  прикрывая руками свою обнаженную  грудь. Даже поклонники выразили смущение от ее яркого видео. Буквально  неделю назад американская красотка уже  показывала свое  тело  поклонникам: то  она в  латексном костюме танцует на видео, то позирует  в одних коротких шортиках. На этот  раз  девушка решила  следовать  традиции и предстать перед своими подписчиками полуголой.


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Источник: https://www.instagram.com/p/CSsYAvMlYnr/
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