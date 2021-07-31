Снова голая: Бритни Спирс удивила Сеть, позируя топлесс

Американская знаменитость, которая борется за свои права и от опекунства своего отца, Бритни Спирс опубликовала в своем Инстаграм снова горячее видео. Девушка снялась топлес, прикрывая руками свою обнаженную грудь. Даде поклонники выразили смущение от ее яркого видео. Буквально неделю назад американская красотка уже показывала свое тело поклонникам: то она в латексном костюме танцует на видео, то позирует в одних коротких шортиках.

Бритни Спирс (фото из открытых источников)

На этот раз девушка решила следовать традиции и предстать перед своими подписчиками полуголой. При этом артистка была одета только в застегнутые джинсовые мини-шортикы и, кокетливо сжимая грудь, забросала голову. Кроме того девушка не скупилась на смайлики и эмодзи в своем видео для поклонников ее странички.

Что конкретно она хотела сказать и показать этой записью, неизвестно, однако публикация привлекла внимание пользователей. В комментариях сторонники разделились на два лагеря: кто-то осудил слишком откровенное видео Бритни, а кому-то, наоборот, понравился манифест певицы.

после судебного заседания выступила с заявлением . Девушка решила и заявила, что не будет больше выступать, пока ее отец будет ее контролировать. Актриса пока что безуспешно пытается отстоять свои права в суде, и после последнего заседания решила приостановить певческую карьеру.

"Слушайте, я не буду выступать на сцене когда-нибудь в ближайшее время, пока мой отец управляет тем, что я ношу, говорю, делаю или думаю", — написала певица в одной из социальных сетей. Кроме того, певица решила ответить всем хейтерам.

Напомним, американская дива

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