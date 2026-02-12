Бритни Спирс продала все права на свою музыку - $200млн и конец эпохи поп-иконы

Легендарная американская поп-певица Бритни Спирс , 44 года, продала права на весь свой музыкальный каталог — один из самых известных сборников поп-хитов последних десятилетий. Соглашение было заключено 30 декабря 2025 с независимым музыкальным издателем Primary Wave и, по данным западных СМИ, оценивается примерно в $200 млн (≈£146 млн) . Об этом сообщает BBC.

Поп-звезда Бритни Спирс продала весь свой музыкальный каталог компании Primary Wave почти за $200млн

За годы карьеры Спирс продала более 150 млн записей по всему миру , а ее каталог включает по меньшей мере девять студийных альбомов по дебюту в 1999 году. Среди самых известных хитов — " Baby One More Time" , " Oops!", "I Did It Again" , " Toxic" и " Gimme More" , занявшие ключевое место в культуре поп-музыки.

Отмечается, что Primary Wave — издатель, специализирующийся на больших каталогах — уже владеет правами на творчество таких легенд, как Prince, Whitney Houston и Notorious BIG .

Для самой Спирс этот шаг может стать очередной вехой в ее сложной карьере : в 2021 году после 13-летней опеки (conservatorship), когда ее жизнь и финансы контролировал отец, она наконец-то получила полную автономию. В 2023 году певица выпустила мемуары The Woman in Me , где подробно описала этот период, а также неоднократно заявляла, что не планирует возвращаться в музыкальную индустрию . Ее последний музыкальный релиз – дуэт с Элтон Джоном в 2022 году.

Подобные сделки не новые: другие звезды, такие как Bruce Springsteen, Justin Bieber, Justin Timberlake и Shakira , также продавали свои каталоги инвесторам и издателям за большие суммы в последние годы, что свидетельствует о важности и доходности прав на музыку в эпоху цифрового стриминга.

Соцсети уже активно обсуждают соглашение: одни фанаты называют это логичным шагом к финансовой безопасности и завершению карьеры , другие — шантажом ностальгии, отдающей наследство в руки корпораций . В то же время, многие замечают, что независимо от того, вернется ли Спирс в студию, ее музыка продолжит жить во всем мире в новом статусе.

Читайте также в "Комментариях", что блоггер Екатерина Репяхова похвасталась новой квартирой.