Павлік і Репяхова приголомшили шанувальників: 4-річному сину купили квартиру

Дружина народного артиста України Віктора Павлика, відома блогерка Катерина Репяхова, шокувала шанувальників приємною новиною. Пара придбала квартиру для свого 4-річного сина Михайла, про що мама хлопчика повідомила у своєму Instagram, опублікувавши кілька сторіз, присвячених цій події.

Дружина Віктора Павлика показала нову нерухомість для їхнього малюка

За словами Репяхової, покупка нерухомості для дитини була їхньою спільною довготривалою мрією, адже батьки вважають, що забезпечити старт у дорослому житті для дітей – їхній обов’язок. "Його старт – наша відповідальність. Саме тому ми придбали квартиру сину на майбутнє", – написала Катерина під одним із фото, показавши частину інтер’єру та ключі від нового житла.

Блогерка додала, що наразі у квартирі планується капітальний ремонт, а поки Михайло не житиме там самостійно, житло буде здаватися в оренду, що також допоможе сім’ї забезпечити фінансове планування на майбутнє. Цей крок знову підтверджує, що Репяхова та Павлік уважно ставляться до майбутнього свого сина та його комфорту.

Варто нагадати, що Віктор Павлік і Катерина Репяхова одружилися 12 травня 2020 року, а їхній син Михайло народився 15 червня 2021 року. У співака також є діти від попередніх стосунків: Христина (39 років) та Олександр (38 років). На жаль, у 2020 році після кількох років боротьби з раком помер їхній 21-річний син Павло, і сім’я досі зворушливо згадує його у соцмережах.

Як і завжди в соцмережах, не обійшлося без хейтерів, які критикували Катерину Репяхову. Дехто вважав, що блогерка вихваляється покупкою квартири, коли тисячі людей в Україні втратили свої домівки через війну чи інші складні обставини. Писали навіть: "Кому війна, а кому квартира", підкреслюючи, що у такі часи подібні пости в соцмережах виглядають цинічно. Водночас багато шанувальників та підписників підтримали Катерину, привітавши сім’ю з турботою про майбутнє сина Михайла.

