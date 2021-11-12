Бритни Спирс рассказала, кто шьет для нее свадебное платье

Американская певица Бритни Спирс рассказала, что дизайном ее свадебного платья занимается Донателла Версаче. Об этом она написала в Instagram. В соцсети 39-летняя Спирс поделилась фотографиями и видео, на которых она позировала в прозрачном нежном розовом платье. Потом она рассказала, что на ней будет платье, которое сейчас шьет Версаче.

Бритни Спирс (фото из открытых источников)

“Нет… это не мое свадебное платье, ахахах!!!! Донателла Версаче шьет мое платье, пока мы с вами болтаем… Спокойной ночи, ребята!!!

В сентябре Спирс объявила о помолвке со своим парнем Сэмом Асгари. Отношения у пары длятся уже пять лет. Жених певица 27-летний Асгари, сын эмигранта из Ирана. Он переехал в Лос-Анджелес в возрасте 12 лет. Работает Асгари персональным фитнес-тренером и актером. Познакомился парень с будущей невестой на съемках клипа Slumber Party в 2016 году. 39-летняя Спирс до этого была замужем дважды. В 2004 году она вышла замуж за своего друга детства Джейсона Александра, но вскоре брак распался.

Напомним, отец американской поппевицы Бритни Спирс Джейми тайно контролировал ее. Мужчина получил доступ к ее переписки и разговоров и записывая аудио в ее спальне. Об этом сообщает американская газета The New York Times. Отмечается, что о тайной слежке за Бритни изданию рассказал Алекс Власов - бывший работник компании Black Box Security, которая занималась установкой прослушивающих аппаратуры в доме певицы. Эту информацию подтвердили и многочисленные источники. Власов рассказал, что аккаунт iCloud на телефоне Бритни настроили так, что данные с него зеркально копировались на другие устройства. Следовательно, отец-опекун мог просматривать все текстовые сообщения, звонки, фото, историю браузера и заметки на телефоне певицы. Кроме Джейми Спирс, эти данные пересылали бизнес-менеджер певицы Робин Грингилл.

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