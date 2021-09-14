Бритни Спирс в одних стрингах резко ответила на критику ее фигуры

Всемирно известная певица Бритни Спирс поделилась откровенным роликом в ответ на критику со стороны поклонников в адрес ее фигуры. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.

Бритни Спирс. Фото instagram.com/britneyspears

На размещенных кадрах звезда позирует топлес в одних черных трусах-стрингах с собранными в хвост волосами. Бритни слегка виляет фигурой, чтобы еще больше позлить хейтеров. Таким образом певица дерзко ответила хейтерам, которые заподозрили ее в пластической операции по увеличению ягодиц.



"Вот вам ролик, подтверждающий, что это действительно моя задница! Никаких фильтров и фотошопа — это и вправду я. Пссс, я снимаю себя селфи-палкой и всегда буду", — дерзко сообщила Спирс в описании к посту, который набрал почти восемь миллионов просмотров.





Поклонники активно комментируют горячее видео: "Королева", "Поднимите стринги, королева", "Бритни, пожалуйста, будь моим приятелем по тренировкам", "Бритни здесь выглядит лучше, чем большинство 20-летних. Получи это, девочка", "Что в этом плохого?", "Это салат на прилавке?", "О да, это ... она доказывает, что определенные люди не правы".

Напомним, Бритни Спирс опубликовала в своем Instagram снова горячее видео. Знаменитость снялась топлес, прикрывая руками свою обнаженную грудь. Даже поклонники выразили смущение от ее яркого видео. Буквально неделю назад американская красотка уже показывала свое тело поклонникам: то она в латексном костюме танцует на видео, то позирует в одних коротких шортиках. На этот раз девушка решила следовать традиции и предстать перед своими подписчиками полуголой.





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