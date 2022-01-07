Бритни Спирс взволновала своих подписчиков голыми фото

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Ольга Чародий
Американская певица Бритни Спирс озадачила сеть своей очередной смелой затеей. Красавица предстала перед поклонниками без одежды на свежих фото.
Бритни Спирс (фото из открытых источников)
Судя по странице Бритни Спирс в Instagram, звезда обожает создавать откровенный контент. Да, на новых пикантных снимках артистка позирует полностью голой, на ней только белые чулки. Самые интимные части тела Бритни прикрыла смайликами в виде цветочков и сердечек.
Бритни Спирс сообщила, что она еще не готова вернуться к музыке после 13 лет пребывания на попечении, которое отняло контроль над ее личной жизнью и делами и заставило ее бояться развлекательного бизнеса. Об этом сообщает Reuters. 40-летняя Спирс, которая в прошлом месяце была освобождена от жесткой опеки отца, длившейся с 2008 года, сказала в длинном сообщении в Instagram в понедельник, 27 декабря, что она хотела бы немного сильнее заставлять себя делать пугающие ее вещи. "Думаю, для большинства кажется странным, почему я даже больше не занимаюсь музыкой... Люди не знают, какие ужасные вещи сделали со мной, и после того, что я пережила, я боюсь людей и бизнес!!!" – написала Спирс, которая последний раз публично выступала в октябре 2018 года. Спирс, обрученная с бойфрендом Сэмом Асгари, пожаловалась на отца судье, отвечавшему за ее дело об опекунствах, в начале этого года.Ее отец Джейми Спирс был снят с должности консерватора в сентябре. Он сказал, что его единственной целью было помочь своей дочери восстановить ее карьеру после того, как в 2007 году она пережила расстройство психического здоровья, и что он всегда действовал в ее интересах.
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