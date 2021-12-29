"Страшный" бизнес: Бритни Спирс сообщила, почему не готова вернуться к музыкальной карьере

Бритни Спирс сообщила, что она еще не готова вернуться к музыке после 13 лет пребывания на попечении, которое отняло контроль над ее личными и деловыми делами и заставило ее бояться развлекательного бизнеса. Об этом сообщает Reuters.

Певица Бритни Спирс позирует на 29-й ежегодной церемонии GLAAD Media Awards в Беверли-Хиллз - Reuters

40-летняя Спирс, которая в прошлом месяце была освобождена от жесткой опеки отца, длившейся с 2008 года, сказала в длинном сообщении в Instagram в понедельник, 27 декабря, что она хотела бы немного сильнее заставлять себя делать пугающие ее вещи.

"Думаю, для большинства кажется странным, почему я даже больше не занимаюсь музыкой... Люди не знают, какие ужасные вещи сделали со мной, и после того, что я пережила, я боюсь людей и бизнес!!!", – написала Спирс, которая последний раз публично выступала в октябре 2018 года.

Спирс, обрученная с бойфрендом Сэмом Асгари, пожаловалась судье, отвечавшему за ее дело об опекунствах, в начале этого года, которое контролирует отец Джейми Спирс, отвечавший за ее карьеру.

Джейми Спирс был снят с должности консерватора в сентябре. Он сказал, что его единственной целью было помочь своей дочери восстановить свою карьеру после того, как в 2007 году она пережила расстройство психического здоровья, и что он всегда действовал в ее интересах.

Как сообщали ранее "Комментарии", Бритни Спирс освобождена от многолетней опеки своего отца. 13 лет продолжались ограничения по финансам, карьере, здоровью, встречам с детьми, выходу замуж и другим личным делам. Отныне этого не будет, согласно решению Верховного суда округа Лос-Анджелеса. Борьбу Бритни Спирс за свободу поддержал ее адвокат Мэтью Розенгарт.

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