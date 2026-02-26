Украинский поэт и композитор Евгений Рыбчинский решительно отреагировал на заявление певицы Таисии Повалий, которая выразила желание, чтобы Киев стал русским. О своих эмоциях и мнениях о скандальном заявлении он написал в блоге на Facebook.

Фото: из открытых источников

"И снова Таисия Повалий. Изменница в очередной раз заявила в интервью недопустимое: “Мне надо, чтобы Киев был русским”. Представляете? потеряет и голос", – написал Рыбчинский, выражая возмущение действиями и словами певицы.

Поэт подчеркнул, что Повалий избрала сторону оккупанта, потеряв все, что ей дала Украина. Он обратился непосредственно к артистке, подчеркнув, что ее желание не исполнится. "Раньше ты окажешься в аду, чем Киев в составе России. Запомни это, мерзость!" – заявил Рыбчинский.

Стоит отметить, что именно Рыбчинский в свое время написал немало хитов для Повалий, что делает его слова более эмоционально сильными и болезненными для публики. Его негодование подкреплено не только личной историей сотрудничества, но и чувством национальной ответственности.

Накануне Повалий, которая раньше была народной депутатом от "Партии регионов", в интервью российскому пропагандисту украинского происхождения Владимиру Скачку заявила: "Мне очень нужно, чтобы Киев был наш. Российский. Там арестован мой дом. Я считаю, что основа славянских людей — это семья. Белая Россия и Великая Россия. Тогда восторжествует на всю нашу планету добро".

