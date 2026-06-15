Будет защищать границы страны: финалист шоу «Холостячка-2» Дмитрий Шевченко мобилизовался в ГПСУ

Финалист второго сезона популярного романтического проекта "Холостячка" Дмитрий Шевченко официально мобилизовался в Государственную пограничную службу Украины (ГПСУ). О кардинальных изменениях в жизни известный украинский фитнес-тренер и предприниматель объявил сегодня, 15 июня 2026, именно в день своего рождения. Защитник опубликовал в соцсетях свою первую фотографию в военной форме.

Дмитрий Шевченко

"Еще год назад я не мог представить, что этот день рождения встречу именно так", — откровенно признался именинник, добавив, что сейчас перед ним открывается совершенно новый жизненный опыт.

Дмитрий Шевченко, ставший в 2021 году фаворитом миллионов зрителей и дошедший до финала шоу с певицей Златой Огневич, сознательно выбрал именно это направление службы. Он ясно осознает уровень ответственности в военное время.

"Ведь хорошо понимаю: от пограничников зависит безопасность государства, — подчеркнул военнослужащий и добавил эмоциональное обращение к украинцам. – Наши границы – это наш дом".

Спортсмен, проведший за свою карьеру более 350 поединков в боксе и кикбоксинге, заверил, что стремится пройти этот важный этап с честью, верой и достоинством. Несмотря на службу, Дмитрий планирует дистанционно поддерживать свой авторский проект "Психология тела", который продолжит работать и дальше. В конце своего обращения пограничник искренне поблагодарил всех за поддержку и подытожил: "Работаем. Боремся. Живем. Победим".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в осень 2026 года телеканал СТБ презентует юбилейный, 15-й сезон романтического проекта "Холостяк", главным героем которого стал знаковый для украинского спорта атлет — Вячеслав Кравцов. Многолетний капитан национальной сборной Украины по баскетболу и экс-игрок NBA решил начать новый этап в своей жизни вне игровой площадки.



