Головна Новини Зірки шоу бізнес СТБ оголосив ім'я головного героя 15-го сезону шоу «Холостяк»
СТБ оголосив ім'я головного героя 15-го сезону шоу «Холостяк»

Рекордсмен і бізнесмен: В’ячеслав Кравцов шукатиме свою обраницю в новому сезоні романтичного реаліті

24 квітня 2026, 17:19
Восени 2026 року телеканал СТБ презентує ювілейний, 15-й сезон романтичного проєкту "Холостяк", головним героєм якого став знаковий для українського спорту атлет — В’ячеслав Кравцов. Багаторічний капітан національної збірної України з баскетболу та ексгравець NBA вирішив розпочати новий етап у своєму житті поза межами ігрового майданчика.

СТБ оголосив ім'я головного героя 15-го сезону шоу «Холостяк»

В'ячеслав Кравцов

В’ячеслав Кравцов — постать легендарна для вітчизняного баскетболу. Його кар’єра охоплює понад два десятиліття, протягом яких він виступав за топклуби Європи, Азії та США, зокрема захищав кольори "Detroit Pistons" та "Phoenix Suns" у найсильнішій лізі світу. У складі збірної України Слава є абсолютним рекордсменом за кількістю зіграних матчів, підбирань та набраних очок.

Окрім спортивних досягнень, 38-річний одесит успішно реалізував себе в підприємництві, розвиваючи власний морський логістичний бізнес. Попри статус успішного професіонала, В’ячеслав найбільше цінує сімейні цінності. Він має досвід розлучення, але залишається зразковим батьком для своєї 5-річної доньки, заради якої готовий на будь-які кумедні експерименти, включаючи дитячий мейкап.

"Уже понад 10 років очолює національну збірну України з баскетболу та є рекордсменом... але вже більш вибірково підходить до контрактів і будує життя поза великим спортом", — зазначають автори матеріалу на STB.UA. На проєкт він іде за щирими стосунками та стабільністю.

Телеканал вже відкрив прийом анкет для дівчат, які мріють завоювати серце титулованого чемпіона зі зростом 212 см та доброю душею.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що популярний український актор та учасник останнього сезону реаліті-шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк розповів своїм підписникам про неприємний інцидент, що стався з ним під час великодніх свят. Артист разом із компанією потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, повертаючись від батьків.



