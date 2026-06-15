Захищатиме кордони країни: фіналіст шоу «Холостячка-2» Дмитро Шевченко мобілізувався до ДПСУ

Фіналіст другого сезону популярного романтичного проєкту "Холостячка" Дмитро Шевченко офіційно мобілізувався до Державної прикордонної служби України (ДПСУ). Про кардинальні зміни у житті відомий український фітнес-тренер та підприємець оголосив сьогодні, 15 червня 2026 року, саме у день свого народження. Захисник опублікував у соцмережах свою першу фотографію у військовій формі.

Дмитро Шевченко

"Ще рік тому я не міг уявити, що цей день народження зустріну саме так", — відверто зізнався іменинник, додавши, що нині перед ним відкривається абсолютно новий життєвий досвід.

Дмитро Шевченко, який у 2021 році став фаворитом мільйонів глядачів і дійшов до фіналу шоу зі співачкою Златою Огнєвіч, свідомо обрав саме цей напрямок служби. Він чітко усвідомлює рівень відповідальності у воєнний час.

"Бо добре розумію: від прикордонників залежить безпека держави, — підкреслив військовослужбовець та додав емоційне звернення до українців. — Наші кордони — це наш дім".

Спортсмен, який провів за свою кар'єру понад 350 поєдинків у боксі та кікбоксингу, запевнив, що прагне пройти цей важливий етап із честю, вірою та гідністю. Попри службу, Дмитро планує дистанційно підтримувати свій авторський проєкт "Психологія тіла", який продовжить працювати й надалі. Наприкінці свого звернення прикордонник щиро подякував усім за підтримку та підсумував: "Працюємо. Боремось. Живемо. Переможемо".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що восени 2026 року телеканал СТБ презентує ювілейний, 15-й сезон романтичного проєкту "Холостяк", головним героєм якого став знаковий для українського спорту атлет — В’ячеслав Кравцов. Багаторічний капітан національної збірної України з баскетболу та ексгравець NBA вирішив розпочати новий етап у своєму житті поза межами ігрового майданчика.



