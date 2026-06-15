Захищатиме кордони країни: фіналіст шоу «Холостячка-2» Дмитро Шевченко мобілізувався до ДПСУ

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Недилько Ксения
Фіналіст другого сезону популярного романтичного проєкту "Холостячка" Дмитро Шевченко офіційно мобілізувався до Державної прикордонної служби України (ДПСУ). Про кардинальні зміни у житті відомий український фітнес-тренер та підприємець оголосив сьогодні, 15 червня 2026 року, саме у день свого народження. Захисник опублікував у соцмережах свою першу фотографію у військовій формі.
Дмитро Шевченко
Дмитро Шевченко, який у 2021 році став фаворитом мільйонів глядачів і дійшов до фіналу шоу зі співачкою Златою Огнєвіч, свідомо обрав саме цей напрямок служби. Він чітко усвідомлює рівень відповідальності у воєнний час.
Спортсмен, який провів за свою кар'єру понад 350 поєдинків у боксі та кікбоксингу, запевнив, що прагне пройти цей важливий етап із честю, вірою та гідністю. Попри службу, Дмитро планує дистанційно підтримувати свій авторський проєкт "Психологія тіла", який продовжить працювати й надалі. Наприкінці свого звернення прикордонник щиро подякував усім за підтримку та підсумував: "Працюємо. Боремось. Живемо. Переможемо".
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що восени 2026 року телеканал СТБ презентує ювілейний,
15-й сезон романтичного проєкту "Холостяк", головним героєм якого
став знаковий для українського спорту атлет — В’ячеслав Кравцов. Багаторічний
капітан національної збірної України з баскетболу та ексгравець NBA вирішив
розпочати новий етап у своєму житті поза межами ігрового майданчика.