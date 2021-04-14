Бузова покинула известное шоу

Телешоу "ДОМ-2" "переехало" с ТНТ на канал "Ю", при этом реалити покинула ведущая Ольга Бузова. Об этом сообщает "СтарХит".

Оля Бузова (фото из открытых источников)

"Оля — это прямая ассоциация с телепроектом на ТНТ", — заявил источник издания.

Бузова подтвердила свой уход из шоу и сказала, что с благодарностью вспоминает свое участие в нем.

"Моя история в „ДОМе-2“ закончена. На днях начались новые съемки реалити-шоу, но, скажу вам сразу, — без меня. После долгих раздумий я все же решила покинуть шоу „ДОМ-2“, с которым провела 17 лет своей жизни", — написала в соцсети Бузова.

Девушка в 18 лет переехала в Москву, отправилась на реалити-шоу и выросла до ведущей проекта.

Напомним, многие известные личности не публикуют в социальных сетях фотографии, на которых видно лица их детей или же прикрывают их смайликами. Но украинская телеведущая Василиса Фролова не относится к их числу. Звездная мама показала лицо своего сына Родиона спустя месяц после родов.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала серию снимков, на которых ее малыш позирует в костюме Микки Мауса. На одном из кадров новорожденный сын телеведущий серьезно и пристально смотрит в камеру. По случаю того, что сыну исполнился месяц, звездная мама решила сделать коллаж, соединив свои фотографии, где она, будучи беременной, позирует в костюме мультяшного героя, и своего малыша. Получилось весьма необычно и оригинально. "Месяц человеку. Вы ж, надеюсь, не шутите, что он самый сложный… Человек полностью завладел мною и пока никаких шансов на самостоятельную свободную жизнь не дает. Что ж вы не предупреждали то?", — написала украинская телеведущая.

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