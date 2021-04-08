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Украинская телеведущая впервые показала лицо сына (ФОТО)

Известная украинская телеведущая Василиса Фролова впервые показала лицо сына спустя месяц после его рождения

сегодня, 11:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие известные личности не публикуют в социальных сетях фотографии, на которых видно лица их детей или же прикрывают их смайликами. Но украинская телеведущая Василиса Фролова не относится к их числу. Звездная мама показала лицо своего сына Родиона спустя месяц после родов.

Украинская телеведущая впервые показала лицо сына (ФОТО)

Василиса Фролова (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала серию снимков, на которых ее малыш позирует в костюме Микки Мауса. На одном из кадров новорожденный сын телеведущий серьезно и пристально смотрит в камеру. По случаю того, что сыну исполнился месяц, звездная мама решила сделать коллаж, соединив свои фотографии, где она, будучи беременной, позирует в костюме мультяшного героя, и своего малыша. Получилось весьма необычно и оригинально.

"Месяц человеку. Вы ж, надеюсь, не шутите, что он самый сложный… Человек полностью завладел мною и пока никаких шансов на самостоятельную свободную жизнь не дает. Что ж вы не предупреждали то?", — написала украинская телеведущая. 

Поклонники знаменитости отметили, что кадры получились очень красивыми и поздравили ее и сыночка с первым месяцем: "Какой прекрасный малыш!", "Поздравляем вас от всей души!", "Как же мило", "Здоровья Вам и Вашему Ангелочку!", "С первой датой. Ну что за сладость", "Круууутяк!!! Поздравляю", — отметили фолловеры.

Напомним, в ноябре 2020 года, 42-летняя украинская телеведущая Василиса Фролова призналась, что готовится к самому волнительному и радостному периоду в своей жизни — рождению первенца

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Василиса Фролова рассказала, что отец ее малыша -   известный продюсер и их отношения длятся уже давно.


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