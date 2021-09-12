Бывшая возлюбленная французского футболиста взбудоражила сеть сексуальными снимками

Соблазнительная американская модель Натали Барулич взбудоражила своих подписчиков серией сексуальных фото. От таких кадров сердце начинает биться чаще. Натали Барулич, ранее встречалась с лидером сборной Бразилии Неймаром, опубликовала в Instagram снимки, на которых появилась в роскошном нижнем белье.

Натали Барулич - фото из открытых источников





Так, модель позировала в откровенном корсете, бикини и чулках. Такой пикантный образ выгодно подчеркнул все прелести идеального тела Натали. Интимности фотосессии добавляют томный взгляд красавицы и приглушенное освещение в комнате.

"Что вы думаете о любви?" — философски подписала серию фото Барулич.









Напомним, канадско-китайский рэпер, модель и актер Kris Wu (Крис Ву) оказался в центре громкого секс-скандала. Его фанатка обвиняет Ву в изнасиловании. Об этом пишет американский журнал The Hollywood Reporter. 19-летняя Ду Мейчжу, которая являлась поклонницей творчества Криса, заявила о том, что двумя годами ранее артист пригласил ее в свой дом якобы для прослушивания. Как гостеприимный хозяин Ву предложил девушке различные угощения и выпивку. Далее, по ее словам, она потеряла сознание после выпитого алкоголя, а Крис воспользовался ее беспомощным состоянием и изнасиловал. Потерпевшая дала интервью одному из китайских сайтов, где рассказала, что она — не единственная жертва рэпера. По меньшей мере таких девушек, которые пришли якобы на прослушивание, восемь. Из них две — несовершеннолетние. Секс-скандал отразился на карьере Криса Ву. Из-за шумихи и слухов об изнасиловании с ним разорвали контракты несколько мировых брендов: Louis Vuitton, Bulgari и Porsche.

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