С момента первого завоевания зрителей в роли Дюка в фильме "Она – мужчина", поклонники постоянно интересуются личной жизнью Ченнинга Татума.

Ченнинг Татум уже не холостяк: с кем встречается секс-символ Голливуда

После развода с невестой Зои Кравиц в конце 2024 года поклонники внимательно следили за любыми потенциальными новыми романами, чтобы выяснить, действительно ли у актера есть новая девушка.

Кто девушка Ченнинга Татума?

45-летний Ченнинг находится в новых отношениях с 25-летней австралийской моделью Инкой Уильямс.

По данным издания People, источники, которые общались с изданием, утверждали, что пара "встречается романтически", и очевидное подтверждение появилось менее чем через неделю после того, как Ченнинга и Инку впервые заметили вместе на вечеринке перед церемонией вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе.

"Они познакомились через друзей. Она отличная. У нее своя жизнь. Она молода, но кажется старше", – сказал инсайдер, добавив, что Ченнинг в последнее время проводит больше времени в своем доме в Калифорнии.

"Ченнинг чувствует себя хорошо. Инка делает его счастливым".

Инка Уильямс официально начала свои отношения в апреле 2025 года, прислав милый пост на день рождения своему новому любимому.

"Счастливой жизни самому красивому, самому доброму, самому смешному, самому глупому, прекрасному человеку на свете", – написала она вместе с коллекцией фотографий. "Спасибо за то, что делаешь жизнь прекрасной и веселой".

Новость о новом романе Ченнинга появилась чуть больше чем через шесть месяцев после того, как он и его бывшая невеста Зои Кравиц объявили о расставании после трех лет совместной жизни.

Несмотря на то, что их история любви подходит к концу, источники рассказали изданию People, что дуэт все еще поддерживает крепкие рабочие отношения, разделившись: "Он воссоединится с Зои позже этой весной для другого кинопроекта. Это не должно быть слишком неудобно – они завершили все на общих условиях".

Кто такая Инка Уильямс?

Инка Уильямс — австралийская модель и инфлюэнсерша, которая привлекает внимание как на подиуме, так и вне его.

Она — модель, предпринимательница и инфлюэнсер в социальных сетях, ключевое лицо богемно-шикарного стиля.

Ее модельная карьера началась в возрасте 14 лет и быстро начала работать в мировой индустрии моды. Инка подписала контракт с IMG Models и снималась для известных брендов, таких как Vogue, Elle, H&M и Guess.

Кроме модельной карьеры Инка является основательницей She Is I, бренда медленной моды, вдохновленного дизайном ее матери с 1990-х годов.

Инка, живущая сейчас в Лондоне, выросла на Бали, где глубокая связь с природой и близкими сформировала ее осознанный, полный благодарности подход к жизни.

Недавно она наделала шум, когда вместе со своим парнем Ченнингом Татумом мило поцеловались на красной дорожке во время показа его последнего фильма "Кровельщик" на Лондонском кинофестивале BFI.

Пара официально заявила о своем присутствии; но ни Ченнинг, ни Инка пока не комментировали события.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что актриса Ева Лонгория ошеломила в минувшие выходные, втиснув свои формы в невероятно обтягивающее блестящее платье, посетив гала-вечеринку музея Академии 2025 года.