З моменту першого завоювання глядачів у ролі Дюка у фільмі "Вона – чоловік", шанувальники постійно цікавляться особистим життям Ченнінга Татума.

Ченнінг Татум вже не холостяк: з ким зустрічається секс-символ Голлівуду

Після розлучення з нареченою Зої Кравіц наприкінці 2024 року, шанувальники уважно стежили за будь-якими потенційними новими романами, щоб з'ясувати, чи справді у актора є нова дівчина.

Хто дівчина Ченнінга Татума?

45-річний Ченнінг перебуває у нових стосунках з 25-річною австралійською моделлю Інкою Вільямс.

За даними видання People, джерела, які спілкувалися з виданням, стверджували, що пара "зустрічається романтично", і очевидне підтвердження з'явилося менш ніж через тиждень після того, як Ченнінга та Інку вперше помітили разом на вечірці перед церемонією вручення премії "Оскар" у Лос-Анджелесі.

"Вони познайомилися через друзів. Вона чудова. У неї своє життя. Вона молода, але здається старшою", – сказав інсайдер, додавши, що Ченнінг останнім часом проводить більше часу у своєму будинку в Каліфорнії.

"Ченнінг почувається добре. Інка робить його щасливим".

Інка Вільямс офіційно розпочала свої стосунки у квітні 2025 року, надіславши милий пост на день народження своєму новому коханому.

"Щасливого життя найгарнішій, найдобрішій, найсмішнішій, найглупшій, найпрекраснішій людині на світі", – написала вона разом із колекцією фотографій. "Дякую за те, що робиш життя прекрасним і веселим".

Новина про новий роман Ченнінга з'явилася трохи більше ніж через шість місяців після того, як він та його колишня наречена Зої Кравіц оголосили про розлучення після трьох років спільного життя.

Незважаючи на те, що їхня історія кохання добігає кінця, джерела розповіли виданню People, що дует все ще підтримує міцні робочі стосунки, поділившись: "Він возз'єднається із Зої пізніше цієї весни для іншого кінопроекту. Це не повинно бути надто незручно – вони завершили все на загальних умовах".

Хто така Інка Вільямс?

Інка Вільямс — австралійська модель та інфлюенсерка, яка привертає увагу як на подіумі, так і поза ним.

Вона — модель, підприємниця та інфлюенсерка в соціальних мережах, ключове обличчя богемно-шикарного стилю.

Її модельна кар'єра розпочалася у віці 14 років, і вона швидко почала працювати у світовій індустрії моди. Інка підписала контракт з IMG Models та знімалася для відомих брендів, таких як Vogue, Elle, H&M та Guess.

Окрім модельної кар'єри, Інка є засновницею She Is I, бренду повільної моди, натхненного дизайном її матері з 1990-х років.

Інка, яка зараз мешкає в Лондоні, виросла на Балі, де глибокий зв'язок з природою та близькими сформував її усвідомлений, сповнений вдячності підхід до життя.

Нещодавно вона наробила галасу, коли разом зі своїм хлопцем Ченнінгом Татумом мило поцілувалася на червоній доріжці під час показу його останнього фільму " Дахувальник" на Лондонському кінофестивалі BFI.

Пара офіційно заявила про свою присутність; проте ні Ченнінг, ні Інка поки що не коментували події.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що акторка Єва Лонгорія приголомшила минулими вихідними, втиснувши свої форми в неймовірно обтягуючу блискучу сукню, відвідавши гала-вечору музею Академії 2025 року.