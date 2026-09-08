Четыре попытки ЭКО и изменение фигуры: Настя Каменских окончательно поставила точку с собственной беременностью



















Украинская певица Настя Каменских ( NK ) во время совместного интервью со своим мужем, продюсером Алексеем Потапенко (Потапом) для российской журналистки Екатерины Гордеевой, впервые решилась на максимально болезненное и откровенное признание. Артистка открыто заговорила о теме материнства, которая годами была предметом слухов в медиапространстве и расставила все точки над "і" в вопросе рождения потомков.

Настя Каменских. Фото: скриншот из видео

"Я не могу иметь детей. Точнее, не так, я не могу иметь детей и не хочу их иметь", — шокировала заявлением исполнительница.

Она подчеркнула, что ее нынешнее отношение к этой ситуации сформировалось не сразу, а явилось результатом длительных внутренних трансформаций.

"Так было не всегда. И мне казалось, точнее это навязанная история, что ты неполноценная женщина, если у тебя нет детей", — поделилась звезда своими прошлыми переживаниями.

Под влиянием общественного давления и собственных желаний певица в свое время начала серьезную медицинскую борьбу за возможность забеременеть. Она прошла через многочисленные сложные и изнурительные процедуры искусственного оплодотворения.

"Понятное дело, скажем так, несло меня, вот это вот мнение, и у нас не получалось, я обратилась к специалистам", — вспоминает Настя Каменских.

Ради желанного результата артистке пришлось выдержать колоссальную нагрузку на организм.

"Я сделала 4 ЭКО и 5 инсеминаций, и этого было достаточно, чтобы понять", — констатировала она.

Кроме отсутствия желаемого результата, агрессивное медицинское вмешательство оказало серьезное негативное влияние как на внешний вид исполнительницы, так и на ее ментальное состояние. Постоянные медикаментозные курсы стали для нее настоящим испытанием на прочность.

"И в том числе были изменения фигуры, потому что это бомба из гормонов, — откровенно рассказала Каменских о тяжелых последствиях лечения. – И честно говоря, как я выдержала это психологически, я сейчас не понимаю".

Несмотря на пережитые трудности, певица полностью приняла ситуацию и свой сознательный выбор жить без потомков, освободившись от устаревших общественных стереотипов об "обязательном" женском назначении.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинский продюсер и скандальный исполнитель Алексей Потапенко (Потап) отреагировал на появление петиции на сайте Офиса Президента Украины о лишении его государственного звания. Артист иронически заметил, что, судя по таким инициативам, в стране уже якобы решены все неотложные проблемы, кроме этой. В то же время, он заверил, что готов без споров расстаться со статусом.