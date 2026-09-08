Четыре попытки ЭКО и изменение фигуры: Настя Каменских окончательно поставила точку с собственной беременностью

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Недилько Ксения
Украинская певица Настя Каменских ( NK ) во время совместного интервью со своим мужем, продюсером Алексеем Потапенко (Потапом) для российской журналистки Екатерины Гордеевой, впервые решилась на максимально болезненное и откровенное признание. Артистка открыто заговорила о теме материнства, которая годами была предметом слухов в медиапространстве и расставила все точки над "і" в вопросе рождения потомков.
Настя Каменских. Фото: скриншот из видео
Она подчеркнула, что ее нынешнее отношение к этой ситуации сформировалось не сразу, а явилось результатом длительных внутренних трансформаций.
Под влиянием общественного давления и собственных желаний певица в свое время начала серьезную медицинскую борьбу за возможность забеременеть. Она прошла через многочисленные сложные и изнурительные процедуры искусственного оплодотворения.
Ради желанного результата артистке пришлось выдержать колоссальную нагрузку на организм.
Кроме отсутствия желаемого результата, агрессивное медицинское вмешательство оказало серьезное негативное влияние как на внешний вид исполнительницы, так и на ее ментальное состояние. Постоянные медикаментозные курсы стали для нее настоящим испытанием на прочность.
Несмотря на пережитые трудности, певица полностью приняла ситуацию и свой сознательный выбор жить без потомков, освободившись от устаревших общественных стереотипов об "обязательном" женском назначении.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинский продюсер и скандальный исполнитель Алексей Потапенко (Потап) отреагировал на появление петиции на сайте Офиса Президента Украины о лишении его государственного звания. Артист иронически заметил, что, судя по таким инициативам, в стране уже якобы решены все неотложные проблемы, кроме этой. В то же время, он заверил, что готов без споров расстаться со статусом.