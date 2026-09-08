Чотири спроби ЕКЗ та зміна фігури: Настя Каменських остаточно поставила крапку з власною вагітністю

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Недилько Ксения
Українська співачка Настя Каменських (NK) під час спільного інтерв’ю зі своїм чоловіком, продюсером Олексієм Потапенком (Потапом) для російської журналістки Катерини Гордєєвої, уперше зважилася на максимально болюче та відверте зізнання. Артистка відкрито заговорила про тему материнства, яка роками була предметом чуток у медіапросторі, та розставила всі крапки над "і" у питанні народження нащадків.
Настя Каменських. Фото: скриншот з відео
Вона підкреслила, що її нинішнє ставлення до цієї ситуації сформувалося не одразу, а стало результатом тривалих внутрішніх трансформацій.
Під впливом суспільного тиску та власних колишніх прагнень співачка свого часу розпочала серйозну медичну боротьбу за можливість завагітніти. Вона пройшла через численні складні та виснажливі процедури штучного запліднення.
Заради омріяного результату артистці довелося витримати колосальне навантаження на організм.
Окрім відсутності бажаного результату, агресивне медичне втручання мало серйозний негативний вплив як на зовнішній вигляд виконавиці, так і на її ментальний стан. Постійні медикаментозні курси стали для неї справжнім випробуванням на міцність.
Попри пережиті труднощі, наразі співачка повністю прийняла ситуацію та свій свідомий вибір жити без нащадків, звільнившись від застарілих суспільних стереотипів про "обов'язкове" жіноче призначення.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що український продюсер та скандальний виконавець Олексій Потапенко (Потап) відреагував на появу петиції на сайті Офісу Президента України щодо позбавлення його державного звання. Артист іронічно зауважив, що, судячи з таких ініціатив, в країні вже нібито розв'язані всі нагальні проблеми, окрім цієї. Водночас він запевнив, що готовий без суперечок розлучитися зі статусом.