Чотири спроби ЕКЗ та зміна фігури: Настя Каменських остаточно поставила крапку з власною вагітністю



















Українська співачка Настя Каменських (NK) під час спільного інтерв’ю зі своїм чоловіком, продюсером Олексієм Потапенком (Потапом) для російської журналістки Катерини Гордєєвої, уперше зважилася на максимально болюче та відверте зізнання. Артистка відкрито заговорила про тему материнства, яка роками була предметом чуток у медіапросторі, та розставила всі крапки над "і" у питанні народження нащадків.

Настя Каменських. Фото: скриншот з відео

"Я не можу мати дітей. Точніше не так, я не можу мати дітей і не хочу їх мати", — шокувала заявою виконавиця.

Вона підкреслила, що її нинішнє ставлення до цієї ситуації сформувалося не одразу, а стало результатом тривалих внутрішніх трансформацій.

"Так було не завжди. І мені здавалося, точніше, це нав'язана історія, що ти неповноцінна жінка, якщо у тебе немає дітей", — поділилася зірка своїми минулими переживаннями.

Під впливом суспільного тиску та власних колишніх прагнень співачка свого часу розпочала серйозну медичну боротьбу за можливість завагітніти. Вона пройшла через численні складні та виснажливі процедури штучного запліднення.

"Зрозуміле діло, скажімо так, несло мене, ось ця ось думка, і у нас не виходило, я звернулася до фахівців", — згадує Настя Каменських.

Заради омріяного результату артистці довелося витримати колосальне навантаження на організм.

"Я зробила 4 ЕКЗ і 5 інсемінацій, і цього було достатньо, щоб зрозуміти", — констатувала вона.

Окрім відсутності бажаного результату, агресивне медичне втручання мало серйозний негативний вплив як на зовнішній вигляд виконавиці, так і на її ментальний стан. Постійні медикаментозні курси стали для неї справжнім випробуванням на міцність.

"І в тому числі, були зміни фігури, тому що це бомба з гормонів, — відверто розповіла Каменських про важкі наслідки лікування. — І чесно кажучи, як я витримала це психологічно, я зараз не розумію".

Попри пережиті труднощі, наразі співачка повністю прийняла ситуацію та свій свідомий вибір жити без нащадків, звільнившись від застарілих суспільних стереотипів про "обов'язкове" жіноче призначення.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що український продюсер та скандальний виконавець Олексій Потапенко (Потап) відреагував на появу петиції на сайті Офісу Президента України щодо позбавлення його державного звання. Артист іронічно зауважив, що, судячи з таких ініціатив, в країні вже нібито розв'язані всі нагальні проблеми, окрім цієї. Водночас він запевнив, що готовий без суперечок розлучитися зі статусом.