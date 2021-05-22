logo
Русский Українська

BTC/USD

37154.48

ETH/USD

2407.94

LTC/USD

177.95

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды шоубизнес Что известно о победительнице проекта «Холостяк-11»
commentss НОВОСТИ Все новости

Что известно о победительнице проекта «Холостяк-11»

В 2015 году Анна Богдан получила степень магистра, окончив Национальный университет пищевых технологий

сегодня, 02:25
Автор:

Ольга Чародий

Проект "Холостяк 11" дошел до логического конца. Михаил Заливако вручил заветную кольцо Анне Богдан. 28-летняя Анна Богдан родом из Киева. Она работает в сфере туризма и была моделью.

Что известно о победительнице проекта «Холостяк-11»

Анна Богдан (фото из открытых источников)

Известно, что в 2015 году девушка получила степень магистра, окончив Национальный университет пищевых технологий.  В Instagram Анны Богдан можно найти множество фото из разных стран: начиная с Таиланда и заканчивая Кипром. Похоже, что Анна любит путешествия.

Девушка хочет отправиться в Мексику на археологические раскопки, побывать на фестивале Burning Man, увидеть все старинные замки мира, побывать в Финляндии, сходить в гости к Санта-Клаусу, увидеть северное сияние. Ее идеал мужчины: умный, смелый, активный, заботливый, порядочный, с чувством юмора. 

Что известно о победительнице проекта «Холостяк-11» - фото 2


Как сообщали ранее одна из финалисток проекта Юлия Бельченко "Зайка" опубликовала в Instagram видео, на котором показала, как ее готовили к финальной церемонии. В ролике девушка предстала в белом обтягивающем платье, расшитом пайетками, и с объемными оборками внизу. Волосы ее были собраны в гладкий высокий пучок. В макияже акцент был сделан на черных стрелках. На шею и плечи ей повесили украшение с камнями. "Утро невесты. Открыв глаза, я поняла, что тот самый долгожданный и волнительный день настал. Не знаю, как описать это настроение — и радость, и тревога, и куча мыслей одновременно. В дверь постучали, это была моя редактор с командой стилистов. Они радовались и переживали вместе со мной, за эти 3 месяца мы стали одной командой", — написала Юлия.

По ее словам, начались приготовления, прическа, макияж, платье.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ