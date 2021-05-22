Что известно о победительнице проекта «Холостяк-11»

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Ольга Чародий
Проект "Холостяк 11" дошел до логического конца. Михаил
Заливако вручил заветную кольцо Анне Богдан. 28-летняя Анна Богдан родом из
Киева. Она работает в сфере туризма и была моделью.
Анна Богдан (фото из открытых источников)
Известно, что в 2015 году девушка получила степень магистра,
окончив Национальный университет пищевых технологий. В Instagram Анны Богдан можно найти множество
фото из разных стран: начиная с Таиланда и заканчивая Кипром. Похоже, что Анна
любит путешествия.
Девушка хочет отправиться в Мексику на археологические раскопки, побывать на фестивале Burning Man, увидеть все старинные замки мира, побывать в Финляндии, сходить в гости к Санта-Клаусу, увидеть северное сияние. Ее идеал мужчины: умный, смелый, активный, заботливый, порядочный, с чувством юмора.
Как сообщали ранее одна из финалисток проекта Юлия Бельченко "Зайка" опубликовала в Instagram видео, на котором показала, как ее готовили к финальной церемонии. В ролике девушка предстала в белом обтягивающем платье, расшитом пайетками, и с объемными оборками внизу. Волосы ее были собраны в гладкий высокий пучок. В макияже акцент был сделан на черных стрелках. На шею и плечи ей повесили украшение с камнями. "Утро невесты. Открыв глаза, я поняла, что тот самый долгожданный и волнительный день настал. Не знаю, как описать это настроение — и радость, и тревога, и куча мыслей одновременно. В дверь постучали, это была моя редактор с командой стилистов. Они радовались и переживали вместе со мной, за эти 3 месяца мы стали одной командой", — написала Юлия.По ее словам, начались приготовления, прическа, макияж, платье.
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