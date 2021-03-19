Даша Астафьева снялась в клипе Насти Каменских

Даша Астафьева снялась в новом клипе Насти Каменских, продемонстрировав соблазнительные формы в облегающем платье.

Даша Астафьева (фото из открытых источников)

Настя Каменских пригласила для съемок в видеоклипе несколько звезд украинского шоу-бизнеса. Кроме Даши Астафьевой в клипе снялись Леся Никитюк, Аня Андрийчук-Завгородняя и Таня Парфильева.

"Настюша. Ты — символ этой нашей весны. Пусть она будет такой же яркой и шкодной как ты в этом видео, и такой же длинной как ноги Никитюк, нежной как Таня Парфильева и аппетитной как попа Ани Завгородней", — подписала пост демонстрацией видеоролика Даша Астафьева.

На коллаборацию звезд бурно отреагировали поклонники Астафьевой:

"В клипе есть и другие аппетитные части тела кое-кого", "Икона!", "У вас шикарный образ, несколько раз пересмотрела, не узнала сразу. Очень красивые", "Крутой клип, крутые девочки, крутая команда", "Вай вай импульсивненько как", — подобные комментарии заполнили сеть.

Напомним, Даша Астафьева на своей странице в Инстаграм порадовала зрителей пикантными фотографиями без нижнего белья. 35-летняя украинка на фото в красном халате, который едва прикрывает талию. Также Астафьева хвастается красивым бельем телесного цвета, причем видно, что нижняя часть комплекта отсутствует Дополняют образ черные "шпильки", которые создают контраст и идеальное сочетание как раз с красным верхом. Видно, что фото сделано в профессиональной студии, и подписчики в комментариях уже ждут продолжения. Они-то понимают, что одним фото Астафьева явно не ограничилась. По состоянию на вечер субботы фото собрало уже более 10 тысяч лайков.

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