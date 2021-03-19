Даша Астафьева снялась в клипе Насти Каменских

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Ольга Чародий
Даша Астафьева снялась в новом клипе Насти Каменских, продемонстрировав соблазнительные формы в облегающем платье.
Даша Астафьева (фото из открытых источников)
Настя Каменских пригласила для съемок в видеоклипе несколько
звезд украинского шоу-бизнеса. Кроме Даши
Астафьевой в клипе снялись Леся
Никитюк, Аня Андрийчук-Завгородняя и Таня Парфильева.
На коллаборацию звезд бурно отреагировали поклонники
Астафьевой:
"В клипе есть и другие аппетитные части тела кое-кого", "Икона!", "У вас шикарный образ, несколько раз пересмотрела, не узнала сразу. Очень красивые", "Крутой клип, крутые девочки, крутая команда", "Вай вай импульсивненько как", — подобные комментарии заполнили сеть.
Напомним, Даша Астафьева на своей странице в Инстаграм порадовала зрителей пикантными фотографиями без нижнего белья. 35-летняя украинка на фото в красном халате, который едва прикрывает талию. Также Астафьева хвастается красивым бельем телесного цвета, причем видно, что нижняя часть комплекта отсутствует Дополняют образ черные "шпильки", которые создают контраст и идеальное сочетание как раз с красным верхом. Видно, что фото сделано в профессиональной студии, и подписчики в комментариях уже ждут продолжения. Они-то понимают, что одним фото Астафьева явно не ограничилась. По состоянию на вечер субботы фото собрало уже более 10 тысяч лайков.
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