Деми Ловато намерена усыновить детей

Певица Деми Ловато заявила о своей пансексуальности и желании усыновить детей. Звезда призналась, что ее привлекают абсолютно все люди подтвердила свою принадлежность к ЛГБТ-сообществу.

Деми Ловато (фото из открытых источников)

"Я пансексуалка" — сообщила Деми Ловато в интервью.

При этом певица сказала, что вовсе не уверена, что будет находиться в отношениях с мужем или с женой, соответственно не уверена в том, что сможет забеременеть.

"Сейчас я хочу усыновить детей. Я не знаю, окажусь ли я в отношениях с парнем, поэтому даже не могу представить себя беременной" — призналась Ловато.

Вспоминая яркие сексуальные переживания, певицы упомянула поцелуй Сельмы Блэр и Сары Мишель Геллар в фильме "Жестокие игры". По словам звезды, это произвело на нее сильное впечатление.

Напомним, секс-скандалы, в которых оказался замешанным 34-летний голливудский актер Арми Хаммер, серьезно отразились на его карьере в кинематографе. Недавно он потерял роль в триллере "Шпион на миллиард долларов". Инсайдеры сообщают, что эта кинолента о "холодной войне" была последним активным проектом актера и сейчас он больше нигде не задействован. Американская кинокомпания Walden Media, которая снимает фильм "Шпион на миллиард долларов", разорвала контракт с Арми Хаммером на фоне секс-скандалов с его участием. Представители кинокомпании отказались комментировать этот инцидент. В новом триллере 34-летний актер должен был сыграть с Мадсом Миккельсеном. Кто теперь заменит его в картине — пока неизвестно.

Отметим, что Арми Хаммер снялся в более 40 фильмах, наиболее известные из них "Агенты А.Н.К.Л.", "Отель Мумбаи: Противостояние", "Ребекка", "Рождение нации". Напомним, что в январе 2021 года голливудский актер оказался в центре скандала. Его бывшая девушка Кортни Вучекович и еще несколько других женщин заявили о жестоком обращении, которому они предположительно подверглись со стороны знаменитости.



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