Деми Ловато намерена усыновить детей

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Ольга Чародий
Певица Деми Ловато заявила о своей пансексуальности и
желании усыновить детей. Звезда призналась, что ее привлекают абсолютно все люди
подтвердила свою принадлежность к
ЛГБТ-сообществу.
Деми Ловато (фото из открытых источников)
При этом певица сказала, что вовсе не уверена, что будет находиться в отношениях с мужем или с
женой, соответственно не уверена в том, что
сможет забеременеть.
Вспоминая яркие сексуальные переживания, певицы
упомянула поцелуй Сельмы Блэр и Сары Мишель Геллар в фильме
"Жестокие игры". По словам звезды, это произвело на нее сильное впечатление.
Напомним, секс-скандалы, в которых оказался замешанным 34-летний голливудский актер Арми Хаммер, серьезно отразились на его карьере в кинематографе. Недавно он потерял роль в триллере "Шпион на миллиард долларов". Инсайдеры сообщают, что эта кинолента о "холодной войне" была последним активным проектом актера и сейчас он больше нигде не задействован. Американская кинокомпания Walden Media, которая снимает фильм "Шпион на миллиард долларов", разорвала контракт с Арми Хаммером на фоне секс-скандалов с его участием. Представители кинокомпании отказались комментировать этот инцидент. В новом триллере 34-летний актер должен был сыграть с Мадсом Миккельсеном. Кто теперь заменит его в картине — пока неизвестно.
Отметим, что Арми Хаммер снялся в более 40 фильмах, наиболее известные из них "Агенты А.Н.К.Л.", "Отель Мумбаи: Противостояние", "Ребекка", "Рождение нации". Напомним, что в январе 2021 года голливудский актер оказался в центре скандала. Его бывшая девушка Кортни Вучекович и еще несколько других женщин заявили о жестоком обращении, которому они предположительно подверглись со стороны знаменитости.
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