logo
Русский Українська

BTC/USD

33379.70

ETH/USD

2284.73

LTC/USD

135.21

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

32.50

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды шоубизнес Деми Мур вместе со своими дочерями снялась для рекламы купальников
commentss НОВОСТИ Все новости

Деми Мур вместе со своими дочерями снялась для рекламы купальников

В январе Мур приняла участие в показе дебютной женской коллекции Кима Джонса для Fendi

сегодня, 03:22
Автор:

Ольга Чародий

Молодой лос-анджелесский бренд Andie Swim, специализирующаяся на купальниках, представил кампанию новой коллекции. В ней снялась Деми Мур и три ее дочери от брака с Брюсом Уиллисом — Румер, Скаут и Таллула. И это не случайно. Основательница Andie Swim Мелани Трэвис рассказала InStyle, что знаменитая актриса одной из первых инвестировала в ее начинания.

Деми Мур вместе со своими дочерями снялась для рекламы купальников

Деми Мур (фото из открытых источников)

"Мы постоянно говорили о том, что имело бы смысл что-то сделать вместе, а в декабре 2020 — в ожидании успешного запуска вакцины и, как мы надеялись, отличного лета в кругу друзей и семьи, с возможностью путешествовать и снова собраться где-то в США — мы почувствовали, что, вероятно, наступает идеальное лето для совместной кампании", — отметила она.

Идея позировать с дочерями, по словам Трэвис, принадлежала Деми. Фотографии сделала Кэсс Берд, которая сотрудничала с Thom Browne и Mango. Заказать обувь как у Деми Мур и ее дочерей можно на официальном сайте Andie Swim.

В январе Мур приняла участие в показе дебютной женской коллекции Кима Джонса для Fendi. На подиум она вышла вместе с Кейт Мосс, Беллой Хадид, Наоми Кэмпбелл и Кристи Тарлингтон.

Напомним, Деми Мур попала в эпицентр обсуждения хейтеров после своего участия в показе Fendi. На нем лицо актрисы было неузнаваемым, особенно бросались в глаза скулы Мур. Критики тут же обвинили ее в использовании филлеров и злоупотреблении пластической хирургией. Более лояльные списывали внешний вид артистки на неудачный макияж или застывшую на губах "уточку". Сама актриса впервые прокомментировала ситуацию   в программе Наоми Кэмпбелл "Без фильтров", где она пояснила свой внешний вид "особенным настроением".


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instyle.com/fashion/clothing/demi-moore-daughters-andie-swim
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ