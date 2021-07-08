Деми Мур вместе со своими дочерями снялась для рекламы купальников

Молодой лос-анджелесский бренд Andie Swim, специализирующаяся на купальниках, представил кампанию новой коллекции. В ней снялась Деми Мур и три ее дочери от брака с Брюсом Уиллисом — Румер, Скаут и Таллула. И это не случайно. Основательница Andie Swim Мелани Трэвис рассказала InStyle, что знаменитая актриса одной из первых инвестировала в ее начинания.

Деми Мур (фото из открытых источников)

"Мы постоянно говорили о том, что имело бы смысл что-то сделать вместе, а в декабре 2020 — в ожидании успешного запуска вакцины и, как мы надеялись, отличного лета в кругу друзей и семьи, с возможностью путешествовать и снова собраться где-то в США — мы почувствовали, что, вероятно, наступает идеальное лето для совместной кампании", — отметила она.

Идея позировать с дочерями, по словам Трэвис, принадлежала Деми. Фотографии сделала Кэсс Берд, которая сотрудничала с Thom Browne и Mango. Заказать обувь как у Деми Мур и ее дочерей можно на официальном сайте Andie Swim.

январе Мур приняла участие в показе дебютной женской коллекции Кима Джонса для Fendi. На подиум она вышла вместе с Кейт Мосс, Беллой Хадид, Наоми Кэмпбелл и Кристи Тарлингтон.

Напомним, Деми Мур попала в эпицентр обсуждения хейтеров после своего участия в показе Fendi. На нем лицо актрисы было неузнаваемым, особенно бросались в глаза скулы Мур. Критики тут же обвинили ее в использовании филлеров и злоупотреблении пластической хирургией. Более лояльные списывали внешний вид артистки на неудачный макияж или застывшую на губах "уточку". Сама актриса впервые прокомментировала ситуацию в программе Наоми Кэмпбелл "Без фильтров", где она пояснила свой внешний вид "особенным настроением".

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