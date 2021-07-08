Деми Мур вместе со своими дочерями снялась для рекламы купальников

BTC/USD
33379.70
ETH/USD
2284.73
LTC/USD
135.21
USD/UAH
27.40
EUR/UAH
32.50
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Молодой лос-анджелесский бренд Andie Swim, специализирующаяся
на купальниках, представил кампанию новой коллекции. В ней снялась Деми Мур и
три ее дочери от брака с Брюсом Уиллисом — Румер, Скаут и Таллула. И это не
случайно. Основательница
Andie Swim Мелани Трэвис рассказала InStyle, что знаменитая актриса одной из
первых инвестировала в ее начинания.
Деми Мур (фото из открытых источников)
Идея позировать с дочерями, по словам Трэвис, принадлежала
Деми. Фотографии сделала Кэсс Берд, которая сотрудничала с Thom Browne и Mango.
Заказать обувь как у Деми Мур и ее дочерей можно на официальном сайте Andie
Swim.
В январе Мур приняла участие в показе дебютной женской коллекции Кима Джонса для Fendi. На подиум она вышла вместе с Кейт Мосс, Беллой Хадид, Наоми Кэмпбелл и Кристи Тарлингтон.
Напомним, Деми Мур попала в эпицентр обсуждения хейтеров после своего участия в показе Fendi. На нем лицо актрисы было неузнаваемым, особенно бросались в глаза скулы Мур. Критики тут же обвинили ее в использовании филлеров и злоупотреблении пластической хирургией. Более лояльные списывали внешний вид артистки на неудачный макияж или застывшую на губах "уточку". Сама актриса впервые прокомментировала ситуацию в программе Наоми Кэмпбелл "Без фильтров", где она пояснила свой внешний вид "особенным настроением".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости