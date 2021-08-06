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Детали нового скандала: после конфликта с ОП «Green Grey» отменяют концерты

В Киеве отменили концерт группы "Green Grey" из-за их позиции

сегодня, 16:44
Автор:

Кравцев Сергей

После того как Офис президента исключил группу "Green Grey" из списка участников праздничного гала-концерта, посвященного Дню Независимости Украины музыканты вновь угодил в скандал. На этот раз причиной хайпа стало исключение "Green Grey" из списка участников концерта на крыше ЦУМа. Как информирует портал "Комментарии", об этом сообщили на странице "Світло концерт" в Facebook. 

Детали нового скандала: после конфликта с ОП «Green Grey» отменяют концерты

Группа Green Grey - фото Фокус

Свое виденье организаторы мероприятия растолковали просто. Оно состоит в том, что изначально не было собрано достаточно информации о позиции музыкантов относительно украинского языка, не было достаточно информации относительно последнего скандала с Офисом президента. Также организаторы отмечают, что после того, как они увидели реакцию солиста группы Мурика на исключение их списка из-за отсутствия украиноязычных песен было принято решение отменить мероприятие на одной из локаций, которое арендует "Світло концерт". 

Сами же музыканты также резко ответили на очередной запрет, заявив, что Украина возвращается в прошлое. В группе назвали данное решение возвращением в "совок" и повторение истории, которая уже знала подобные случаи, когда нерадивым группам перекрывали кислород, отменяли их выступления, но это было более, чем 40 лет назад в прошлом веке. 

"Back in USSR!! Возвращение в "совок"!! Мы понимаем, что у власти мы как бельмо на глазу, что очень не вовремя этот, наш кипишь...", – отметил солист Мурик в своем Instagram.

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Источник: https://www.facebook.com/SvitloConcert/posts/4503590753006297
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