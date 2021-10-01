Дочь Моники Белуччи поразила красотой на модном показе в Париже

17-летняя дочь Моники Белуччи Дева Кассель посетила показ новой коллекции бренда Dior, который прошел в Париже. Девушка выбрала элегантный костюм, который подчеркнул ее изящную фигуру. Дева активно покоряет мировые подиумы. Девушка уже является лицом бренда Dolce & Gabbana. Когда новые снимки юной модели появились в сети, многие пользователи заметили, что девушка стала маминой копией и по совместительству настоящей красавицей, пишет cosmopolitan.

Дева Кассель - ото из открытых источников



Так, на показе Дева появилась в стильном костюме темно-синего оттенка. Наряд, состоящий из элегантного корсета и классических брюк, подчеркнул безупречную фигуру девушки. Образ завершала маленькая бежевая сумочка. Не меньше внимания привлек и бьюти-образ Девы: дочь Белуччи и Касселя сделала легкий макияж, который подчеркнул ее идеальные черты лица.





Напомним, знаменитая итальянская актриса Моника Белуччи завоевала звание секс-символа и считается иконой стиля. Смотрите, как выглядела красавица в далеком 1994 году! На новых-старых опубликованных в инстаграм кадрах кинозвезда отражена в черном топе с черными подтяжками, изображая усы из собственных волос. Сейчас звезде 56 лет. Она до сих пор волшебная, красивая и сексуальная, как и 30 лет назад! Забавный кадр был сделан в 1994 году фотографинею Изабель Шнайдер. "В моем архиве фото, сделанное Изабель Шнайдер, где я играю с усами Дали. Наслаждайтесь летом", — написала Белуччи. Во время этой съемки были сделаны и более пикантные фото. На одном из них красавица позирует с цветком в зубах, а на другом — курит, томно глядя в сторону.

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