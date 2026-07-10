«Доспівалася»: Олю Полякову вызывают на заседание следственной комиссии Гончаренко

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Недилько Ксения
Известная украинская исполнительница Оля Полякова получила официальный вызов на заседание временной следственной комиссии Верховной Рады Украины. Этой новостью артистка лично поделилась со своими подписчиками в социальных сетях, опубликовав фотографию документа. На незаурядное событие в своей жизни звезда отреагировала с присущим ей юмором.
Оля Полякова. Фото: Instagram/polyakovamusic
Из обнародованного документа стало известно, что народные избранники ждут звезды украинского шоубизнеса уже через несколько дней. Члены комиссии планируют заслушать информацию, которой владеет певица, в рамках своей работы.
Стоит заметить, что сфера деятельности этой парламентской структуры довольно серьезная и масштабная. Пока остается тайной, какое отношение эстрадная исполнительница имеет к критериям расследования, ведь ВСК занимается глобальными государственными вопросами во время войны.
Конкретные причины, по которым Олю Полякову решили привлечь на заседание, инициаторы вызова пока не разглашают. Сама артистка также воздержалась от более широких объяснений и не раскрыла детали дела.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что известная певица Оля Полякова поделилась в Instagram короткометражным роликом, где похвасталась своим личным собранием редких сумок. На обнародованных кадрах можно рассмотреть не менее семи эксклюзивных аксессуаров от люксового французского дома Hermes, в том числе легендарные модели Birkin и Kelly. Изюминкой домашнего видео стал диалог артистки с ее дочерью Марией, которая с любопытством рассматривала мамины сокровища.