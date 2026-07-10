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«Доспівалась»: Олю Полякову викликають на засідання слідчої комісії до Гончаренка

Несподіваний виклик: Оля Полякова заінтригувала мережу запрошенням від Верховної Ради

10 липня 2026, 17:08
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Недилько Ксения

Відома українська виконавиця Оля Полякова отримала офіційний виклик на засідання тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради України. Цією новиною артистка особисто поділилася зі своїми підписниками в соціальних мережах, опублікувавши фотографію документа. На непересічну подію у своєму житті зірка відреагувала з притаманним їй гумором.

«Доспівалась»: Олю Полякову викликають на засідання слідчої комісії до Гончаренка

Оля Полякова. Фото: Instagram/polyakovamusic

"Доспівалась", — лаконічно та іронічно прокоментувала Оля Полякова скриншот офіційного листа у своєму Instagram-акаунті.

«Доспівалась»: Олю Полякову викликають на засідання слідчої комісії до Гончаренка - фото 2

З оприлюдненого документа стало відомо, що народні обранці чекають на зірку українського шоубізнесу вже за кілька днів. Члени комісії планують заслухати інформацію, якою володіє співачка, в межах своєї поточної роботи.

"Полякову просять надати покази або пояснення, — зазначається у тексті офіційного звернення, — на засіданні, запланованому на 13 липня".

Варто зауважити, що сфера діяльності цієї парламентської структури є доволі серйозною та масштабною. Наразі залишається таємницею, який саме стосунок естрадна виконавиця має до критеріїв розслідування, адже ТСК займається глобальними державними питаннями під час війни.

"Комісія розслідує можливі порушення у сфері оборони, — йдеться в описі повноважень органу, — антикорупційного законодавства та дотримання прав людини під час воєнного стану".

Конкретні причини, через які Олю Полякову вирішили залучити до засідання, ініціатори виклику поки що не розголошують. Сама артистка також утрималася від ширших пояснень і не розкрила деталі справи.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що відома співачка Оля Полякова поділилася в Instagram короткометражним роликом, де похизувалася своїм особистим зібранням рідкісних сумок. На оприлюднених кадрах можна розгледіти щонайменше сім ексклюзивних аксесуарів від люксового французького дому Hermes, зокрема легендарні моделі Birkin та Kelly. Родзинкою домашнього відео став діалог артистки з її донькою Марією, яка з цікавістю розглядала мамині скарби.



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