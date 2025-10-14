Джамала излила всю ярость на участников нацотбора на "Евровидение": категорическое заявление

Украинская певица Джамала, ставшая в этом году музыкальной продюсершей Национального отбора на "Евровидение-2026", поделилась первыми впечатлениями от треков, присланных потенциальными участниками конкурса. В своем Telegram-канале артистка откровенно выразила разочарование качеством демоверсий, заявив, что большинство из них не отвечают даже базовым требованиям к участию в международном конкурсе.

Фото: из открытых источников

По словам Джамалы, многие песни присланы в "сыром" виде — без продуманной идеи, без качественного вокала, без должного уровня обработки. Она отметила, что некоторые из композиций сложно назвать конкурсными.

"Извините, я буду жесткой. Но серьезно, как можно отправить просто "ме-ме-ме"? Это же Евровидение, международная сцена! Это должно быть что-то особенное, не просто обычная песенка", — заявила знаменитость.

Певица также добавила, что многие треки имеют технические недостатки: слабое интонирование, плохое качество записи, неудачные аранжировки. По ее мнению, исполнители, стремящиеся представить Украину на престижном конкурсе, должны преподносить более профессиональные и качественно подготовленные работы.

"Это ужасно: ужасное качество, ужасное исполнение, иногда вообще нет вокала. Не за что зацепиться. Некоторые участники, похоже, даже не понимают, куда они подаются", — эмоционально выразилась продюсер.

Несмотря на критику, Джамала призналась, что среди всех заявок есть несколько песен, которые ее приятно удивили и имеют потенциал для участия в Нацотборе. Она подчеркнула, что процесс еще продолжается, и есть надежда на интересные открытия.

Напомним, в этом году Нацотбор обещает быть особенно требовательным к артистам. Джамала как музыкальная продюсерша будет отвечать не только за финальный список участников, но и за уровень контента, который Украина представит на "Евровидении-2026".

Ранее портал "Комментарии" писал, что с украинской певицей и победительницей "Евровидения-2016" Джамалой произошел курьезный инцидент во время выступления. Артистка сообщила, что упала со сцены и получила травму бедра.