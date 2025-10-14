Джамала вилила всю лють на учасників нацвідбору на "Євробачення": категорична заява

Українська співачка Джамала, яка цього року стала музичною продюсеркою Національного відбору на "Євробачення-2026", поділилася першими враженнями від треків, які надіслали потенційні учасники конкурсу. У своєму Telegram-каналі артистка відверто висловила розчарування якістю демоверсій, заявивши, що більшість із них не відповідають навіть базовим вимогам до участі у міжнародному конкурсі.

Фото: з відкритих джерел

За словами Джамали, чимало пісень надіслані у "сирому" вигляді — без продуманої ідеї, без якісного вокалу, без належного рівня обробки. Вона зазначила, що деякі з композицій складно назвати конкурсними.

"Вибачте, я буду жорсткою. Але серйозно, як можна надіслати просто "ме-ме-ме"? Це ж Євробачення, міжнародна сцена! Це має бути щось особливе, не просто звичайна пісенька", — заявила знаменитість.

Співачка також додала, що багато треків мають технічні недоліки: слабке інтонування, погану якість запису, невдалі аранжування. На її думку, виконавці, які прагнуть представити Україну на престижному конкурсі, мають подавати більш професійні й якісно підготовлені роботи.

"Це жахливо: жахлива якість, жахливе виконання, іноді взагалі немає вокалу. Немає за що зачепитися. Деякі учасники, здається, навіть не розуміють, куди вони подаються", — емоційно висловилася продюсерка.

Попри критику, Джамала зізналася, що серед усіх заявок є кілька пісень, які її приємно здивували та мають потенціал для участі у Нацвідборі. Вона наголосила, що процес ще триває, і є надія на цікаві відкриття.

Нагадаємо, цього року Нацвідбір обіцяє бути особливо вимогливим до артистів. Джамала, як музична продюсерка, відповідатиме не лише за фінальний список учасників, а й за рівень контенту, який Україна представить на "Євробаченні-2026".

