Джамала призналась, планирует ли снова принять участие в Евровидении

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Кравцев Сергей
Популярная украинская певица Джамала, которая в 2016 году одержала победу на Евровидении, честно призналась, хотела бы снова принять участие в песенном конкурсе. По словам исполнительницы, пока она не планирует представлять нашу страну на международной арене, ведь считает, что в прошлый раз сказала своей песней все, что хотела. Об этом украинская звезда рассказала в интервью для YouTube-проекту "МУЗРУМ".
Джамала. Фото из открытых источников
Исполнительница добавила, что сейчас ее удовлетворяет роль жюри Национального отбора.
Стоит напомнить, в 2016-м Джамала одержала победу для Украины в песенном конкурсе Евровидения, который проходил в столице Швеции – Стокгольме. Она покорила сердца жюри и зрителей драматической композицией "1944" о депортации крымских татар при Сталине.
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Также издание "Комментарии" сообщало – Джамала впервые рассказала о том, сколько килограмм набрала во время третьей беременности. Она откровенно сказала, что сейчас она весит на 20 килограмм больше, чем до беременности. Артистка признается, что поклонники хейтили ее за это.
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