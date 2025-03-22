Джамала призналась, планирует ли снова принять участие в Евровидении

Популярная украинская певица Джамала, которая в 2016 году одержала победу на Евровидении, честно призналась, хотела бы снова принять участие в песенном конкурсе. По словам исполнительницы, пока она не планирует представлять нашу страну на международной арене, ведь считает, что в прошлый раз сказала своей песней все, что хотела. Об этом украинская звезда рассказала в интервью для YouTube-проекту "МУЗРУМ".

Джамала. Фото из открытых источников

Исполнительница добавила, что сейчас ее удовлетворяет роль жюри Национального отбора.

"Нет, точно не хотела бы (вернуться на Евровидение – ред.). Так получилось, что я уже несколько лет подряд сижу в жюри Нацотбора и наблюдаю такую тенденцию: у кого-то есть голос, нет песни. У кого-то есть песня и нет голоса. Все забыли, что это конкурс песни. Сначала говорят: Украина, "1944", а потом уже кто. Вот реально важный момент, что ты вообще хочешь сказать, почему ты пришел сюда. Дальше это нужно исполнить. К чему я это, считаю, что я уже сказала, что хотела на этом конкурсе. Пока что так", – заявила Джамала.

Стоит напомнить, в 2016-м Джамала одержала победу для Украины в песенном конкурсе Евровидения, который проходил в столице Швеции – Стокгольме. Она покорила сердца жюри и зрителей драматической композицией "1944" о депортации крымских татар при Сталине.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Джамала впервые рассказала о том, сколько килограмм набрала во время третьей беременности. Она откровенно сказала, что сейчас она весит на 20 килограмм больше, чем до беременности. Артистка признается, что поклонники хейтили ее за это.



